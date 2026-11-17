Secondo quanto riferito dalla Cnn, l’intelligence statunitense avrebbe intercettato piani dettagliati da parte dell’Iran per colpire funzionari dell’amministrazione Trump a Washington, valutando anche opzioni che comprenderebbero l’uso di una “bomba sporca” o di armi chimiche. La notizia ha suscitato apprensione sulle possibili ricadute nella capitale statunitense.

La portavoce della Casa Bianca, Lauren Bis, ha tuttavia precisato che, pur monitorando ogni potenziale minaccia, al momento non risultano minacce credibili né indicazioni di un attacco imminente.

Le tensioni nella regione restano elevate. Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno dichiarato di aver colpito con droni un sistema radar statunitense presso la base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein; il governo del Bahrein ha indicato di aver intercettato attacchi aerei iraniani. Poco dopo, nella capitale Manama sono state udite esplosioni a seguito di un avviso sui telefoni cellulari che segnalava una “potenziale minaccia” e invitava a raggiungere luoghi sicuri.

La Marina iraniana ha reso noto che, nelle ultime 24 ore, quattro petroliere avrebbero urtato mine nello Stretto di Hormuz: la televisione di Stato ha riferito che una di queste è andata a fuoco dopo aver urtato una mina in un’area definita interdetta. Il comunicato non identifica le navi, le loro bandiere, il carico né lo stato degli equipaggi.

Il contesto è segnato da dichiarazioni pubbliche sui possibili sviluppi militari. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore, ha avvertito che Teheran considererà infrastrutture civili situate vicino a basi militari statunitensi o israeliane come a “duplice uso”, commentando analisi che ipotizzerebbero un collegamento tra dighe e siti missilistici iraniani.

Sul fronte diplomatico e politico, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ammonito che le ambizioni missilistiche e nucleari dell’Iran rappresenterebbero una minaccia anche per l’Europa. Intanto in Israele la Knesset è chiamata a votare per la presidenza dell’assemblea: la candidatura di Matan Kahana, del partito Yashar, è prevista per la serata e, secondo le previsioni, otterrà la maggioranza con il sostegno del blocco guidato da Gadi Eisenkot e dei partiti arabi.

Nei rapporti internazionali, l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nelle sue memorie, afferma di aver esortato Israele a prendere precauzioni per ridurre le vittime civili, ma di avere registrato un mancato rispetto sistematico di quegli appelli da parte del premier Netanyahu.

La guerra e le tensioni regionali producono anche crisi umanitarie. L’Onu ha lanciato l’allarme per lo Yemen: dall’inizio di agosto oltre 340.000 persone sono state sfollate, si contano più di 300 vittime civili e più di un terzo sono bambini; le attività di emergenza hanno fornito assistenza a oltre 270.000 sfollati. Le forze governative yemenite hanno inoltre rivendicato di aver condotto 661 operazioni nelle ultime 24 ore contro postazioni degli Houthi, sostenendo di aver causato 173 morti o feriti e distrutto 71 mezzi, dati forniti dalle stesse autorità.

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, in un’intervista a La Repubblica, ha chiesto un intervento del Consiglio di Sicurezza e della comunità internazionale per proteggere i civili dalle violenze dei coloni, denunciando uccisioni e incendi alle proprietà. Abu Mazen ha anche sottolineato le difficoltà a garantire condizioni per elezioni libere e inclusive, pur ricordando che la nuova data fissata è settembre 2027, con la disponibilità ad anticiparle nella prima metà del prossimo anno se le condizioni lo permetteranno.

Sul piano militare e politico, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato il comandante dell’esercito pachistano Asim Munir a Islamabad per discutere sviluppi regionali e cooperazione bilaterale. Negli Stati Uniti, il vicepresidente JD Vance ha escluso che il conflitto in Iran si trasformi in una “forever war”, precisando che non sarà né un impegno decennale o quindicennale, né una campagna della durata di soli due anni.