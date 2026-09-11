Barutz (Nonna Marisa) debutta al Lido con il corto “Il piano era un altro” e prepara il tour nei cinema

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Francesco Baruto, in arte Barutz, ha scelto la Mostra del Cinema di Venezia per svelare il suo primo cortometraggio: Il piano era un altro – Verso 2 ore d’aria. L’anteprima si è tenuta nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior, con la partecipazione del presidente della Regione, Alberto Stefani.



Il progetto arriva dopo una lunga serie di spettacoli teatrali sold out nel Veneto e dopo l’affermazione dell’artista sui social, dove ha costruito una comunità ampia e fedele. Con questo passaggio Barutz porta sullo schermo un personaggio che il pubblico già conosce: Nonna Marisa.

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Il corto, della durata di circa venti minuti, è firmato da Charlie Tango per The Munchies. L’idea originaria è di Giulia Tolone di Brave Agency; alla produzione hanno collaborato Campello Motors e CIVIS S.p.A. La narrazione mescola momenti comici e istanti di tensione, fino a un finale descritto come toccante.



La trama ruota attorno a Nonna Marisa e al nipote Filippo, coinvolti in una missione dai contorni misteriosi che pare nascondere un torto da riparare. Convinta di dover far giustizia, la nonna mette insieme una squadra improbabile: la vicenda procede tra equivoci e colpi di scena, e quando la verità viene a galla l’esito si rivela lontano dalle aspettative.



Prima della presentazione a Venezia il corto era stato proiettato in anteprima allo Spazio Roma di Vicenza il 2 settembre; la tappa al Lido ha rappresentato la presentazione ufficiale ai media. Per ottobre è invece in programma un tour limitato di proiezioni-evento in alcune sale del Nord Italia.



Gli appuntamenti del tour, pensati per incontri di circa un’ora, prevedono gag dal vivo a opera di Barutz, la proiezione e un meet & greet con il pubblico.

Il calendario comprende: 1 ottobre a Venezia (Cinema Rossini), 6 ottobre a Treviso (Cinema Manzoni), 7 ottobre a Rovigo (Cinema Notorious), 10 ottobre a Vicenza (Cinema Spazio Roma), 13 ottobre a Due Carrare, Padova (Cinema Moderno), 14 ottobre a Mestre (Cinema IMG), 22 ottobre a Verona (Cinema Alcione), 27 ottobre a Ferrara (Cinema Notorious) e 28 ottobre a Feltre (Officinema).



Il lancio cinematografico fungerà da introduzione a una nuova fase del lavoro dal vivo dell’artista. Nei mesi invernali Barutz avvierà infatti una tournée teatrale nazionale, la prima a valicare i confini regionali del Veneto, con tappe previste a Torino, Modena, Bologna, Ferrara, Milano, Roma e in altri teatri veneti.



Tra gli eventi più rilevanti della tournée spicca la doppia data del 19 e 20 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, una serata organizzata in collaborazione con ZED e destinata a richiamare complessivamente oltre 5.000 spettatori.



Il percorso di Barutz nasce nel mondo digitale: nato nel 2001, ha iniziato a pubblicare contenuti sui social durante il lockdown del 2020. In pochi anni ha raggiunto una base complessiva di oltre mezzo milione di follower, con più di 265.000 su TikTok, oltre 170.000 su Instagram e circa 100.000 su Facebook.



Il personaggio di Nonna Marisa è il punto di svolta della sua attività creativa: da figura comica è divenuta un’icona popolare che incarna memoria e affetto familiare, elemento centrale anche nel cortometraggio.

Sul palco, dal debutto del suo primo spettacolo Tutto fa brodo show alla fine del 2022, Barutz ha messo in scena circa 140 repliche, ottenendo replicati sold out.



I biglietti per le date del tour teatrale sono disponibili sul sito ufficiale www.barutz.com.