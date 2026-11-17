Gli attacchi notturni sulla capitale ucraina hanno causato la chiusura temporanea dei due principali ponti di Kiev e la sospensione del servizio su un tratto della metropolitana.

L’Amministrazione statale della città ha reso noto su Telegram che il traffico sui ponti settentrionale e meridionale è stato sospeso dopo raid nemici. I percorsi dei mezzi pubblici sono stati deviati, secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform.

La linea verde della metropolitana è stata interrotta nel tratto tra le stazioni Osokorky e Chervony Khutir. L’amministrazione ha spiegato che le infrastrutture di superficie sono state danneggiate durante l’attacco notturno.

Il sindaco Vitaly Klitschko ha segnalato che gli attacchi hanno colpito i ponti Nord e Sud, provocando danni alle infrastrutture critiche e interruzioni nell’erogazione di acqua e riscaldamento in alcuni quartieri. L’allarme era stato lanciato dall’aeronautica militare per l’arrivo di missili.

Nel resto del teatro bellico, nella notte è scoppiato un incendio in un grande complesso petrolchimico della Repubblica di Baschiria, il Gazprom Neftekhim Salavat, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione. Canali di monitoraggio ucraini e il Kyiv Independent hanno riportato immagini e video del vasto bagliore proveniente dall’impianto, che può lavorare fino a 10 milioni di tonnellate di petrolio e condensato all’anno e produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici. La struttura era già stata colpita in precedenza; lo Stato Maggiore ucraino aveva confermato un attacco l’8 ottobre che aveva provocato un incendio.

Dalle autorità russe è stato anche reso noto che, nella serata riferita, le difese hanno neutralizzato decine di droni diretti verso Mosca: il sindaco Sergej Sobyanin ha affermato che in un attacco sono stati intercettati 180 velivoli senza pilota, mentre in un’azione più recente circa 23 droni sarebbero stati abbattuti dal sistema di protezione aerea del ministero della Difesa; i servizi di emergenza stavano rimuovendo i detriti.

Altre conseguenze degli attacchi includono raid nel sud dell’Ucraina che avrebbero provocato almeno sei feriti.

Sul fronte diplomatico, cresce l’attenzione internazionale in vista del vertice trilaterale previsto il 19 novembre a Shenzhen, a margine del forum APEC, dove per la prima volta siederanno allo stesso tavolo i leader di Stati Uniti, Russia e Cina: Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Pechino ha definito i colloqui di «portata storica» per la stabilità globale; il Cremlino ha confermato che l’incontro si terrà nella residenza ufficiale del leader cinese.

Il vertice genera timori a Kiev e in Europa per il rischio che le decisioni sul destino dell’Ucraina vengano prese senza il coinvolgimento diretto del paese. Washington aveva indicato come centrali temi quali disarmo nucleare e stabilità in Medio Oriente; Donald Trump ha però ribadito la centralità del conflitto in Europa e ha detto che Putin starebbe «facendo un po’ marcia indietro».

In parallelo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato i primi colloqui congiunti tra negoziatori ucraini, statunitensi ed europei. Infine, l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas non parteciperà al consiglio Difesa odierno per febbre alta: il comitato direttivo dell’Eda sarà presieduto dal direttore Andrè Denk, mentre il ministro della Difesa irlandese la sostituirà alla guida del consiglio, dato che l’Irlanda detiene la presidenza di turno.