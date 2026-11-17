San Giorgio a Liri (Frosinone), 16/11/2026 — Una donna di 77 anni, identificata come Domenica Onorati, è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio e dispone il fermo del coniuge.

A dare l’allarme nella notte sono stati alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla villetta. I soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione: quando i Carabinieri hanno fatto ingresso nell’abitazione la donna era già deceduta da alcune ore.

Sulla salma sono stati riscontrati lividi ed ecchimosi. Gli accertamenti degli investigatori si sono concentrati subito sul marito, il 76enne Gerardo Di Raimo, portato in caserma per essere ascoltato. Secondo le prime ricostruzioni emerse al termine di un lungo interrogatorio, l’uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la moglie, colpendola anche con un bastone.

Nei giorni precedenti alcune persone vicine alla coppia avevano notato segnali di sofferenza attribuiti alla donna; per questo era stata attivata la procedura di tutela prevista dal Codice Rosso. In quell’occasione la 77enne aveva però negato di avere problemi tra le mura domestiche.

Sarà ora l’autopsia, affidata al medico legale incaricato dalla Procura di Cassino, a stabilire con precisione le cause e l’orario del decesso.