Zelig 30, nuovo appuntamento su Canale 5: ospiti e comici

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Martedì 13 ottobre Canale 5 trasmette la seconda puntata di Zelig 30, la rassegna televisiva che celebra i trent’anni del marchio comico. Alla conduzione tornano Michelle Hunziker insieme al duo Ale e Franz; l’appuntamento è in prima serata.



Sul palco, accanto ai conduttori, è atteso Enzo Iacchetti come ospite speciale della puntata. Il suo intervento si inserisce in un cast corale che raccoglie nomi noti della comicità italiana contemporanea e della tradizione del varietà.



Il cartellone degli interpreti comprende Paolo Cevoli, Giobbe Covatta, Raul Cremona e Leonardo Manera. A loro si affiancano Antonio Ornano, Dado, Francesco Migliazza e Luca Ravenna, tra i comici più attivi del circuito nazionale.



Completano la rosa Alice Redini, Ippolita Baldini, Paolo Labati e Alessandro Politi. Spazio anche a gruppi e interpreti come Senso D’Oppio, Virgigno, Gigi Rock, Mammuth e Mancio, che contribuiranno alla varietà degli stili presenti in una serata pensata per ripercorrere i diversi registri del cabaret.



La seconda puntata ripropone il “Best Minute”, la rubrica che mette a confronto i frammenti più riusciti dell’archivio storico. La selezione finale della serata sarà decisa da tre protagonisti della comicità: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio.

I tre giudici attingeranno all’enorme archivio di Zelig, composto da circa 25.000 minuti di materiale. Il meccanismo del Best Minute è pensato per mettere in competizione spezzoni scelti tra le tre decadi del programma e per offrire spunti di confronto tra generazioni di comici.



Musicalmente, la serata sarà sostenuta dalla Roy Paci Orchestra. La formazione, che ha accompagnato Zelig in anni recenti contribuendo al suo “sound” scenico, sarà presente in tutte le puntate della nuova stagione e accompagnerà gli interventi dal vivo.



Il progetto ha una paternità artistica precisa: Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e da Giancarlo Bozzo, coadiuvati dal gruppo autorale composto da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato.



La regia è affidata a Marco Beltrami; la produzione esecutiva è curata da Lezgo Studio srl. A completare la squadra tecnica, i costumi sono firmati da Laura Liguori, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione della fotografia da Gianluca Bronzini.



L’evento prosegue l’omaggio televisivo a un format che, nelle sue diverse incarnazioni, ha segnato la scena comica italiana degli ultimi trent’anni. La puntata andrà in onda martedì 13 ottobre in prima serata su Canale 5.