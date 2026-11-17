La rubrica World24 di Rai News 24, nella puntata del 16/11/2026, è la trasmissione serale dedicata all’informazione internazionale e ai temi di attualità. Il programma è in onda dal lunedì al venerdì dalle 21:30 alle 21:45.

Il palinsesto segna come argomenti trattati, tra gli altri, il viaggio del Papa in America Latina, gli allarmi bomba, la guerra in Ucraina, la crisi del clima, le Atp Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally.

La produzione è curata dalla redazione Esteri, indicata come coordinamento programmi. La puntata è condotta e curata da Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti.

Nel ruolo di assistenti figurano Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

Tra le aree tematiche della rubrica sono elencate ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo. La pagina segnala inoltre collegamenti con l’informazione Rai e con testate e servizi come TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3, Rai News 24 live, Rai Sport, Rai Vaticano, Pubblica Utilità, GR Parlamento, Rai Parlamento e Televideo.

La pagina invita inoltre a seguire il programma sui canali social indicati dalla redazione.