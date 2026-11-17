Babbo Natale sbarcherà a Venezia… in idrovolante. All’Aeroporto Nicelli del Lido è stata inaugurata questa mattina la cassetta per le letterine dei bambini, primo atto del programma natalizio che culminerà con l’arrivo del personaggio simbolo della festa a bordo di un idrovolante la mattina del 24 dicembre.



La cerimonia si è svolta davanti all’aerostazione con i piccoli protagonisti al centro della scena. Accompagnati dai genitori, i ragazzi hanno tagliato il nastro e poi imbucato le loro buste nella cassetta rossa allestita per l’occasione.



Nei fogli e nelle buste, colori e disegni hanno prevalso sulle parole: cuori, stelline e richieste di regali sono stati mostrati con orgoglio durante le foto di gruppo. Tra i desideri più originali, c’è chi ha scritto di volere un aereo. Su tutte le buste è comparso l’indirizzo tradizionale di Babbo Natale: Napapiiri, Finlandia.



L’iniziativa prende il nome di “Babbo Natale al Nicelli” e coinvolge cento bambini: lo stesso numero degli anni che questo storico scalo festeggia quest’anno. Le iscrizioni per partecipare sono già state chiuse, avendo raggiunto il limite previsto dagli organizzatori.



Per l’occasione l’amministratore delegato dell’aeroporto, Raffaele Ambruoso, ha spiegato che l’idea è nata come regalo per il centenario dello scalo: l’obiettivo è «donare un sogno a cento bambini» e raccogliere le loro richieste per prepararne la consegna in occasione della Vigilia di Natale, quando i regali verranno portati con l’idrovolante.



Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Edison, Meneghetti l’Orafo di Venezia e Engel & Völkers Venezia Lido. I partner hanno supportato l’organizzazione delle attività e la predisposizione della cassetta che rimarrà accessibile fino alle prossime tappe dell’iniziativa.



L’idea combina la tradizione delle letterine di Natale con l’identità dell’aeroporto, insistendo sul valore simbolico di un arrivo in volo, piuttosto che sul versante promozionale. Per l’aeroporto del Lido si tratta di un modo per celebrare il secolo di attività in città coinvolgendo le famiglie e i più piccoli.



La giornata ha avuto anche un risvolto fotografico: le immagini dei bambini con le buste colorate e con le mani ancora sporche di tempera hanno sintetizzato il tono partecipativo dell’evento, pensato per creare un ricordo semplice ma significativo della festa che si avvicina.



L’appuntamento conclusivo è fissato per la mattina del 24 dicembre, quando Babbo Natale arriverà in idrovolante all’aeroporto Nicelli per incontrare i piccoli iscritti e consegnare i regali raccolti in base alle loro letterine.