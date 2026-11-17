Sono attesi nuovi aggiustamenti alla legge di bilancio dopo il primo impianto approvato in Consiglio dei Ministri. Il governo si prepara a un vertice tra la premier e gli alleati per definire le decisioni finali sulla manovra, che arriveranno dopo il passo indietro sui tagli alla scuola.

Giorgia Meloni, rientrata a Roma dopo una tappa a Napoli per visitare la control room dell’Arma nella Terra dei Fuochi, ha scelto il formato delle pillole video sui social per illustrare alcune misure della legge di bilancio. In particolare ha ribadito la conferma della detassazione al 5 per cento sugli aumenti contrattuali per i lavoratori a basso reddito del settore privato.

La formalizzazione, prevista con le modifiche alla manovra, rimane uno dei punti su cui la premier intende mettere l’accento nel confronto con la maggioranza. Le modifiche al testo varato in CdM sono considerate ormai scontate e saranno affrontate nel nuovo incontro tra leader di partito e Governo.

A livello europeo, il Consiglio dell’Unione ha adottato la giornata in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro nella data della tragedia di Marcinelle. La ricorrenza è stata richiamata dalla premier per sottolineare la necessità di contrastare il traffico di esseri umani finalizzato a reperire manodopera a basso costo.

Sul fronte migrazione, cinque Paesi dell’Unione, tra cui la Germania, hanno annunciato un accordo per un centro rimpatri in Ruanda. Fonti di governo precisano che l’Italia non partecipa a quell’iniziativa, ma guarda con favore alla proposta e rivendica di aver contribuito ad aprire una strada simile con il progetto in Albania. Le stesse fonti ricordano inoltre che il tema è stato riaffermato nella dichiarazione sulla migrazione adottata a Dublino da 41 leader della Comunità Politica Europea.