A Padova è stato siglato un protocollo d’intesa che mette a sistema aziende di trasporto e forze dell’ordine per rafforzare la sicurezza a bordo dei mezzi e alle fermate. L’accordo, sottoscritto il 17 novembre 2026, coinvolge MOM, Autoguidovie, Dolomiti Bus e l’Arma dei Carabinieri con l’obiettivo di prevenire episodi di antisocialità e tutelare passeggeri e lavoratori.



Al centro dell’intesa c’è la creazione di un flusso informativo provinciale tra le parti. Le informazioni scambiate serviranno ad analizzare comportamenti illeciti, individuare linee e tratte a maggior rischio e pianificare interventi mirati sul territorio.



Il protocollo prevede anche l’istituzione di canali di comunicazione rapidi per segnalare criticità e la costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente, chiamato a coordinare le attività congiunte. L’obiettivo è combinare la conoscenza puntuale della rete di trasporto con la capacità d’intervento delle forze dell’ordine.



Un altro elemento cardine è la formazione del personale. L’Arma dei Carabinieri terrà incontri rivolti sia agli autisti sia al personale non viaggiante, con moduli focalizzati sulla gestione delle situazioni conflittuali e sulla prevenzione. Questi corsi puntano a fornire strumenti pratici per affrontare episodi critici prima che degenerino.



In questa cornice, è prevista una giornata di formazione per i conducenti MOM a Treviso il 24 novembre, organizzata in collaborazione con il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Treviso. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri che accompagnerà l’implementazione dell’accordo sul territorio veneto.



La dimensione educativa del protocollo guarda anche alle scuole. Sono previsti interventi nelle istituzioni scolastiche per promuovere la cultura della legalità e il corretto utilizzo del trasporto pubblico. MOM ha già avviato l’iniziativa “Lezioni in bus”, rivolta alle scuole del territorio, che affronta temi come il rispetto delle regole e la responsabilità individuale sugli autobus.



Sul fronte operativo, l’intesa contempla la possibilità di campagne informative rivolte agli utenti e l’uso di tecnologie a bordo dei mezzi e nelle aree di attesa. Questi strumenti dovrebbero aiutare nella ricostruzione di eventuali episodi antisociali e supportare le indagini quando necessario.



Il modello adottato riprende un percorso già sperimentato in Lombardia da Autoguidovie insieme all’Arma. In Veneto coinvolge ora anche Dolomiti Bus e MOM, società in cui Autoguidovie è azionista, con la finalità di strutturare una collaborazione che unisca prevenzione, conoscenza locale e intervento coordinato.



L’intesa ha durata triennale e prevede la possibilità di rinnovo, dando così stabilità all’attività congiunta nel medio termine. La prospettiva è quella di trasformare la collaborazione in una pratica consolidata tra aziende, forze dell’ordine, lavoratori, scuole e cittadini.



Per Autoguidovie e Dolomiti Bus, l’accordo si inserisce in una strategia che punta a mettere in rete competenze e informazioni per ridurre il rischio di criticità in servizio. Per MOM, il protocollo mira a rendere strutturale un rapporto di collaborazione con l’Arma che già si traduce in attività formative e progetti rivolti ai giovani.



Il protocollo è stato firmato oggi dal generale di brigata Ettore Bramato, comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, e da Stefano Rossi.