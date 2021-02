Giuliano Condorelli diffida il Grande Fratello VIP: “non parlate più di me”

Si tinge di giallo la vicenda che vede coinvolti Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli. Proprio quest’ultimo ha fatto pervenire al Grande Fratello VIP una diffida che impedisce al programma e ai concorrenti di nominarlo. A comunicarlo è stato ieri sera Alfonso Signorini.

La “crisi” tra Giuliano Condorelli e Rosalinda Cannavò

Il 25 gennaio Giuliano Condorelli era entrato in giardino per un incontro chiarificatore con la fidanzata. Dopo le accuse di “non volersi impegnare”, il ragazzo aveva estratto le chiavi del suo appartamento, consegnandole alla gieffina e mostrandosi pronto a una convivenza. La Cannavò, però, non è sembrata convinta, liquidandolo con un “ti voglio bene” e rimandando ogni discussione al momento dell’uscita. Nel frattempo, però, la siciliana è sembrata sempre più vicina ad Andrea Zenga: i due si sono scambiati coccole e tenerezze senza però varcare la linea della fedeltà. Rosalinda continuava ad essere combattuta tra un rapporto che dura da più di 10 anni e il figlio dell’ex portiere che ha trovato “molto simile a lei”.

Il parere della psicologa

Rosalinda Cannavò, attraverso il Confessionale, si è rivolta a una psicologa. “Mi ha detto di vivermela con serenità – ha confessato a Samantha De Grenet – di non fare caso a chi mi giudica. Mi ha detto che ho 28 anni e che con Giuliano non ho figli o matrimonio. Ma non so bene come gestirla: sarei ipocrita a fingere scrivendogli una letterina di San Valentino, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa, era già così”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la “dichiarazione”

Nella puntata di ieri Alfonso Signorini ha convocato Rosalinda e Andrea per mostrare loro una clip del loro rapporto. “Per la prima volta mi sto sentendo importante per qualcuno – commentava la siciliana – mi fa sentire donna, mi fa sentire bella“. E poi, parlando al figlio dell’ex portiere: “Conoscerti mi ha un po’ destabilizzato, sappi che io mi trovo in una situazione molto complessa. Tu stai facilitando una scelta che io già stavo prendendo. Mi fa piacere stare con te, non mi sentivo così da tempo”. Al che Andrea aveva risposto: “sei una ragazza che mi piace molto. Però c’è una relazione di 10 anni in ballo”. E Rosalinda: “Io credo che bisogna un po’ seguire quello che verrà”, concludendo la frase con un abbraccio.

La diffida di Giuliano Condorelli al Grande Fratello VIP

Devono essere state queste le parole a spingere Giuliano Condorelli a disattivare nei giorni scorsi il suo profilo Instagram. Ma la notizia più eclatante è giunta ieri, dopo mezzanotte, quando Alfonso Signorini ha preso la parola e, rivolgendosi a Rosalinda, ha annunciato: “Devo fare una comunicazione: devi sapere che Giuliano Condorelli ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati, ci ha chiesto”. La siciliana è rimasta senza parole ed è scoppiata a piangere. A consolarla ci ha pensato Tommaso Zorzi: “Fa male ma poi ti farà stare bene – le ha detto – Anzi, sfruttala proprio come un nulla osta. È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti. Diciamo che è un segnale, ti consiglio di vederla in questo modo e andare avanti”.

Come proseguirà la vicenda?

Marie Jolie