Ginevra Lamborghini NON sarà al Grande Fratello VIP. Ecco perché

Al contrario di quanto svelato da Chi, Ginevra Lamborghini non sarà una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso Alfonso Signorini, che durante la puntata di GF VIP party ha fatto dietrofront su una delle novità più attese. La sorella di Elettra, quindi, non farà parte del cast e i motivi dell’assenza sono stati espressi dallo stesso conduttore.

Ginevra Lamborghini era attesa per venerdì 18 dicembre insieme a Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti ma, a quanto pare, il suo ingresso è stato cancellato. Alfonso Signorini si è espresso sull’argomento con tecnica retorica del “kiss kick kiss” conosciuta anche come “sandwich”. Ovvero: una brutta notizia tra due buone. “Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente – ha esordito – ha fatto un provino molto buono per il Grande Fratello VIP. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Avrebbe avuto tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello“.

Perché Ginevra Lamborghini non sarà al Grande Fratello VIP

Ma eccoci alla parte dolente, quella che spiega i motivi della sua assenza. “Non c’è – ha proseguito Signorini – perché in realtà lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Vabbè ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi, non ho capito io. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui arrivi, di che parliamo? Della tua linea di moda? Vabbè, ma non sei mica Donatella Versace, no? E quindi niente, amore, stai a casa, arrivederci, che devo fa’? Me ne faccio una ragione”.

Ma Signorini non ha tutti i torti: l’unico motivo per il quale la ragazza era stata contattata è il suo cognome. “È come se Francesco Oppini avesse voluto entrare al Grande Fratello VIP e non potevamo parlare di Alba Parietti” aggiungendo che Francesco “ha poi dimostrato di essere Francesco Oppini e non ha più neanche bisogno di nominare sua madre, perché oramai nel Grande Fratello ha acquisito una sua identità fortissima”.

Per concludere, il conduttore ha smorzato i toni spiegando di non essere d’accordo con Ginevra ma di rispettare la sua scelta. “Anche perché io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi, ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto: ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra!’. Però son scelte sue, io su quelle cose non ci entro. Comunque abbiamo trovato dei validissimi rinforzi!”.

Su chi saranno questi “rinforzi” lo si saprà nei prossimi giorni, resta il rammarico di non poter sapere di più del rapporto tra Elettra e Ginevra – che a settembre non figurava neppure tra gli invitati al suo matrimonio.

La famiglia: l’arma a doppio taglio di Ginevra

Ginevra Lamborghini aveva detto a FanPage: “Il continuo essere messa sotto mira, come ‘sei la figlia di’, mi ha portato a dire ‘Questa sono io’. Ad oggi non so rispondere alla domanda su chi sono veramente, però so chi non sono, e non sono la ragazza viziata, che ha tutto e che vive in un mondo di lussi estremi. Sono Ginevra che ha sempre dimostrato di essere una ragazza normale, con le proprie passioni che sono simili a quelle di tanti altri ragazzi”.

Parole encomiabili, ma le “ragazze normali” con “le proprie passioni simili a quelle di tanti altri ragazzi” non vanno al Grande Fratello VIP, e senza la sua famiglia Ginevra Lamborghini rimane a tutti gli effetti un’anonima 26enne bolognese.

Marie Jolie