La prima puntata dell’ottava stagione di Belve è andata in onda martedì 24 novembre alle 21.25 su Rai 2 con Francesca Fagnani alla conduzione. Sul celebre sgabello si sono alternati Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani per un incontro fatto di confessioni personali, ricordi dolorosi e aneddoti di scena.

Totti ha attraversato i temi più intimi della sua vita: il rapporto con la Roma, la fine del matrimonio e la nuova relazione con Noemi Bocchi. L’ex capitano ha detto di essersi sentito deluso anche da persone vicine e ha raccontato che, con il tempo, ha capito molte cose: “Hanno mangiato in tanti”, ha ricordato riferendosi a chi avrebbe approfittato della sua posizione. Ha aggiunto di non aver chiesto a Noemi di sposarlo e ha ammesso di non riuscire a perdonare il tradimento subito in passato: “È successo. Non riesco a perdonare”.

La conversazione ha virato anche sui legami familiari: Totti si è commosso ricordando il padre e ha confessato di non avergli mai detto “ti voglio bene”. Ha parlato del vuoto lasciato dall’abbraccio paterno e del rimpianto che si riflette nei rapporti con i figli, definendosi un errore ripetuto nel rapporto con loro (“sono stato una testa di cazzo”). Non è mancato un richiamo alla salute: l’ex capitano ha raccontato della sua prima visita alla prostata e ha invitato a fare i controlli. Sul fronte professionale ha espresso amarezza per il trattamento ricevuto dalla società giallorossa, sostenendo che avrebbe voluto più rispetto, e ha partecipato a un momento più leggero con un gioco sugli acronimi romano-SPQR.

Pierfrancesco Favino ha alternato battute e rivelazioni più intime. Ha raccontato di percepire presenze fin da ragazzo, dicendo semplicemente: “Fin da ragazzo sento delle presenze”. L’attore ha parlato del disagio provato sul set per una scena di sesso in Suburra, definendola particolarmente imbarazzante, e ha riflettuto sul ruolo del successo nella sua vita: per lui, il successo ha inevitabilmente cambiato le cose. Ha espresso stima per la compagna Anna Ferzetti, con cui è legato da 23 anni, e ha ammesso di non piacersi fisicamente. Favino ha citato colleghi in termini critici ma ha precisato che si tratta di rapporti anche di amicizia, e non ha avuto remore a fare imitazioni, tra cui quella dei cani.

Completa il parterre Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne. La puntata ha inoltre presentato le novità della nuova stagione: il ritorno dei provini, ribattezzati “Belve in prova”, in cui persone comuni siederanno sullo sgabello per essere interrogate dalla conduttrice, e la conferma della sigla finale composta dai fuori onda degli ospiti.

Il programma, ideato e condotto da Francesca Fagnani, è prodotto dalla Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Our Films, con la regia di Mauro Stancati.