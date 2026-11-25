Un grand jury federale di Los Angeles ha formalmente incriminato Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex Meghan, per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo, 82 anni, rischia fino a 40 anni di carcere, ha reso noto il procuratore federale Bill Essayli.

Secondo gli atti, gli agenti dell’Fbi hanno sequestrato decine di fotografie, negativi, diapositive e libri contenenti immagini di presunti abusi sessuali su minori in due depositi affittati dall’uomo a Los Angeles. Materiale analogo sarebbe stato rinvenuto anche nelle Filippine, dove Markle aveva vissuto prima di rientrare negli Stati Uniti.

Un testimone avrebbe riconosciuto lo stesso Thomas Markle in almeno due delle fotografie sequestrate, si legge negli atti dell’indagine. Negli Usa era stato arrestato il 6 novembre in una residenza per anziani in Florida.

Inizialmente rilasciato su cauzione, Markle è stato nuovamente incarcerato dopo aver tentato di rimuovere il braccialetto elettronico durante la notte. Al momento è detenuto in Florida e nelle prossime settimane è previsto il trasferimento a Los Angeles.

L’incriminazione segue la valutazione di un giudice, che supportata da una perizia psichiatrica ha stabilito che Markle è in grado di affrontare il processo, comprendere le accuse e collaborare con il proprio avvocato. Durante il colloquio con la psichiatra, durato circa 90 minuti, l’82enne ha negato ogni addebito, dichiarando in particolare: “Non ho materiale pedopornografico”.

Anche nelle Filippine è stata aperta un’indagine per detenzione di materiale pedopornografico e per la presunta intenzione di distribuirlo. La vicenda era emersa in ottobre dopo che il tabloid britannico The Sun aveva riferito che il figlio di Thomas Markle aveva trovato immagini di abusi mentre esaminava scatoloni nella precedente abitazione del padre nelle Filippine.

La famiglia reale americana ha espresso reazioni pubbliche: a fine ottobre Meghan si era detta «profondamente sconvolta» e aveva spiegato le ragioni del suo distacco dal padre, che non ha mai avuto permesso di incontrare i suoi figli a causa di precedenti accuse definite “inquietanti e preoccupanti”. Meghan, il principe Harry e i loro due figli sono tornati a vivere nel Regno Unito alla fine di agosto, dopo sei anni negli Stati Uniti.

Markle era rientrato negli Stati Uniti dalle Filippine in seguito a un ictus e all’amputazione della gamba sinistra subiti all’inizio dell’anno.