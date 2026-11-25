Martedì 24 novembre 2026, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Péter Magyar si sono concessi una partita di pallavolo durante la visita ufficiale di quest’ultimo in Ucraina.
Nel corso della giornata i due leader hanno incontrato studenti e docenti del liceo Lajos Kossuth, istituto dove l’insegnamento si svolge in lingua ungherese; gli alunni studiano anche l’ucraino e l’inglese.
Magyar ha inoltre visitato una nuova struttura ospedaliera in Transcarpazia. Secondo il presidente ucraino, nella struttura sono stati eseguiti oltre cento interventi chirurgici in pochissimo tempo.
La visita rientra nel percorso di riavvicinamento tra Budapest e Kiev avviato da Magyar dopo la sua vittoria elettorale di aprile. Sotto la guida del suo predecessore, Viktor Orbán, l’Ungheria era stata finora il principale ostacolo, all’interno dell’Unione europea, al percorso di adesione dell’Ucraina.