Un rapporto della Fondazione Med‑Or presentato a Roma l’11 novembre definisce la situazione nel Mar Rosso come una «grande guerra» che ha effetti immediati sui flussi commerciali e sulle infrastrutture critiche. Per la prima volta i due stretti strategici della penisola arabica sono interrotti contemporaneamente: l’Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz e gli Houthi contestano il Bab el‑Mandeb.

La contemporaneità delle chiusure trasforma una serie di crisi regionali in un problema sistemico. Lo strettino tra Africa e Arabia non è solo una posizione geografica, spiegano gli autori Umberto Tavolato e Chepkorir Sambu: è parte vitale dei corridoi che collegano Europa e Asia. Per l’Italia il risultato si traduce in noli più alti, premi assicurativi maggiori e tempi di consegna allungati, costi che finiscono sul conto di imprese e consumatori.

Il professor Alberto Pagani, intervenuto sull’argomento, sottolinea che la chiusura simultanea dei due passaggi obbligati impedisce le compensazioni di mercato: aumento dei tempi di navigazione e dei consumi di carburante quando le navi circumnavigano l’Africa, con conseguente impatto sui prezzi. Oggi spedire un container dalla Cina a Genova costa più che spedirlo a Rotterdam; il rischio è che i porti italiani perdano competitività mentre quelli del Nord Europa e gli scali vicino a Gibilterra consolidano vantaggi logistici ed economici.

Nel quadro politico‑militare gli Houthi (Ansar Allah) restano un attore a sé: nati come movimento zaydita contro emarginazione e influenza saudita, hanno ricevuto sostegno dall’Iran ma mantengono una propria agenda di potere nazionale e regionale. Colpire le navi in nome della causa palestinese ha aumentato la loro legittimazione popolare e il peso contrattuale. Il rapporto segnala inoltre legami con al‑Shabaab in Somalia e l’uso, secondo alcune inchieste, di dati satellitari russi e immagini commerciali cinesi per colpire rotte marittime.

La natura della minaccia è asimmetrica: droni e missili a basso costo riescono a mettere sotto pressione flotte e infrastrutture di valore molto superiore. Il precedente creato dagli Houthi è ritenuto pericoloso perché potrebbe essere emulato in altre aree fragili del Corno d’Africa, dove lo Stato centrale somalo è indebolito e regioni come Puntland e Jubaland si sottraggono al controllo di Mogadiscio.

C’è poi la vulnerabilità digitale. Oltre il 90% del traffico dati tra Europa e Asia transita per il Bab el‑Mandeb su cavi sottomarini concentrati in pochi passaggi obbligati e in acque relativamente poco profonde. L’incidente del 2024 in cui la nave Rubymar, abbandonata dopo un attacco, trascinando l’ancora ha tranciato tre cavi dimostra quanto la rete fisica sia esposta: non serve un sabotaggio mirato, basta il caos. La riparazione è un altro punto critico: l’Africa dispone stabilmente di una sola nave specializzata per posa e riparazione, e operare vicino a zone di conflitto può richiedere tempi lunghi.

Per Pagani la protezione di questi asset richiede tre interventi immediati: potenziare sorveglianza marittima e subacquea tramite cooperazione internazionale, creare ridondanza con rotte e cavi alternativi, e sviluppare capacità industriali autonome per posa e riparazione. A suo avviso tale agenda dovrebbe essere politica, non solo tecnica.

La situazione regionale è in rapido deterioramento. Il 12 novembre droni etiopici hanno colpito posizioni eritree; la Somalia resta frammentata, il Somaliland avanza rivendicazioni di indipendenza, e al‑Shabaab rimane una minaccia attiva. La combinazione di una sponda yemenita controllata dagli Houthi e una riva africana instabile aumenterebbe il rischio di pirateria, traffici illeciti e presenza di attori esterni interessati a basi e infrastrutture.

La reazione europea appare al momento insufficiente. La missione navale Aspides, prorogata dall’Unione, secondo l’Alto rappresentante Kallas avrebbe bisogno di almeno dieci navi; alla chiamata hanno risposto solo i Paesi Bassi e il Belgio con una nave ciascuno. Pagani sollecita più unità, migliore condivisione di informazioni, regole d’ingaggio chiare e coordinamento con la missione Atalanta, oltre alla costituzione di una task force europea per il Mar Rosso.

Sul piano nazionale, Pagani ribadisce la necessità per l’Italia di dotarsi con urgenza di una Strategia di sicurezza nazionale che identifichi interessi vitali, minacce e responsabilità operative. Per il docente, il caso del Mar Rosso dimostra che commercio, energia, dati, migrazioni e sicurezza militare sono interconnessi: senza una visione complessiva il Paese rischia di arrivare in ritardo e isolato di fronte a crisi strategiche.