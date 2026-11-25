Apertura incerta per le principali piazze europee, appesantite da uno scenario segnato dalle tensioni sul comparto tecnologico e dai timori legati all’ipotesi di nuovi dazi dagli Stati Uniti.

Milano parte leggermente sotto la parità e Francoforte mostra un avvio simile. Parigi registra un rialzo dello 0,6% e Londra dello 0,4%. I titoli tecnologici soffrono fin dalle prime battute: StMicroelectronics è il peggior titolo del Ftse Mib, in calo di quasi il 3%.

Il nervosismo sui listini europei arriva dopo una pesante giornata per i mercati asiatici, colpiti dal ritorno dei dubbi sulla sostenibilità finanziaria del settore dell’intelligenza artificiale, alimentato da investimenti molto elevati e con ritorni ancora incerti. I listini più esposti ai titoli tech hanno accusato i maggiori ribassi dopo i recenti forti guadagni legati alla corsa di Nvidia.

A Taipei, dopo un rialzo record del 9% registrato in precedenza, la seduta si è chiusa con un calo di quasi il 5%. Seoul è scesa di oltre il 6%. Le perdite non hanno riguardato soltanto i produttori di chip: sono andate male anche le società legate alle infrastrutture digitali. Tra i gruppi citati, Softbank, Korea circuits e la taiwanese MediaTek hanno evidenziato ribassi nell’ordine del 14-15%.