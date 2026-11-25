La Superluna del Castoro ha dominato il cielo della California nella serata di martedì 24 novembre, comparendo tra le sagome delle palme e offrendo uno spettacolo di forte impatto visivo.
Secondo la Nasa, quella di novembre è la prima di tre Superlune consecutive. Le due successive sono attese a fine dicembre e il 22 gennaio 2027.
Il fenomeno si verifica quando la Luna piena si trova in prossimità del perigeo, il punto dell’orbita più vicino alla Terra, e per questo appare leggermente più grande e luminosa del consueto.