Il ruolo dell’alcol negli abusi contro le donne è al centro dell’allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Iss ha rilanciato la campagna ‘Alcohol and Violence Against Women’ dell’Oms Europa per sottolineare come il consumo di alcol possa rendere gli episodi di violenza più frequenti e più gravi.

I dati citati dall’Iss mostrano che quasi un autore di violenza su quattro (24,8%) presenta una forma di dipendenza da alcol, sostanze o gioco d’azzardo. In Italia, secondo l’Istat 2025, sono circa 6 milioni e 400mila donne tra i 16 e i 75 anni — il 31,9% — ad aver subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

Il sistema di protezione ha registrato un aumento delle richieste di aiuto: nel 2024 risultano operative oltre 400 strutture dei Centri Antiviolenza e decine di migliaia di donne sono state accompagnate in percorsi di uscita dalla violenza. Un più approfondito studio italiano del 2024, che ha analizzato i dati dei Centri Antiviolenza del Lazio nel periodo 2021-2023, rileva che su 3.159 percorsi di presa in carico il 33% degli autori di violenza presentava forme di dipendenza da sostanze o alcol.

Dalle chiamate alla helpline dell’Iss dedicate ai problemi correlati all’alcol emerge ulteriore correlazione: su oltre cento contatti, quasi una persona su tre (29,4%) ha riferito segnali di violenza verso altre persone, mentre una su otto (12,4%) ha denunciato segnali di violenza verso sé stessa.

Secondo l’Iss, la campagna dell’Oms Europa punta a rafforzare l’inclusione delle politiche in materia di alcol all’interno di un approccio complessivo alla prevenzione della violenza che tenga conto delle questioni di genere. L’Istituto sottolinea con fermezza che l’alcol non può essere usato per giustificare gli atti di violenza.

Simona Pichini, direttore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss e coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale Alcol, ha richiamato la necessità di comunicare con rigore il ruolo dell’alcol, evitando in ogni caso di sollevare gli autori dalle proprie responsabilità. Claudia Gandin, responsabile dell’Osservatorio Nazionale Alcol, ha spiegato che la campagna è frutto del contributo di oltre 20 esperti internazionali e ha riaffermato che “l’alcol è un elemento in più, tossico” nel contesto della violenza contro le donne.

Per la realizzazione dei materiali di comunicazione l’Oms Europa ha inoltre coinvolto 16 donne con esperienza diretta di violenza; i loro riscontri hanno contribuito a modellare il linguaggio e gli elementi visivi della campagna, con l’obiettivo di evitare la colpevolizzazione delle vittime, mantenere ferma la responsabilità degli autori e rappresentare la complessità degli abusi.