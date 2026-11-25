Dubai — Nella serata di martedì 24 novembre la Superluna del Castoro ha offerto uno spettacolo visibile tra i grattacieli di Dubai, con il disco lunare che si è stagliato accanto al Burj Khalifa.
La segnalazione, rilanciata da Reuters e riportata da Rai News il 25 novembre 2026, descrive il contrasto tra l’illuminazione artificiale della metropoli e la presenza del plenilunio.
La denominazione “Superluna” indica il verificarsi del plenilunio in prossimità del perigeo, il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra, circostanza che rende il satellite apparente più grande e luminoso.
Il fenomeno ha dominato lo skyline della città degli Emirati Arabi Uniti, offrendo un colpo d’occhio evidente accanto all’edificio più alto del mondo.