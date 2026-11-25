25 novembre 2026 — In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Regione Lazio ha diffuso un video istituzionale con un appello rivolto alle vittime.

Il progetto è stato promosso dall’assessorato alla Cultura e commissionato dall’assessora Simona Baldassarre. Il corto è scritto e diretto da Massimiliano Gigliucci.

Nel video compaiono i volti di Simona Ventura, Raoul Bova, Andrea Delogu, Tullio Solenghi e Giorgio Pasotti, che veicolano il messaggio centrale: “Non sei sola. Chiama il 1522”.

Il numero 1522 è gratuito e disponibile 24 ore su 24, indicato come punto di riferimento per chi subisce violenza.