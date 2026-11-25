La Polizia di Stato di Venezia ha denunciato quattro persone dopo aver trovato nel bagagliaio di un’auto, fermata per un controllo a Jesolo, sacchi contenenti cosmetici per un valore stimato superiore a 3.000 euro. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di mercoledì nell’ambito di controlli sul territorio.



Gli agenti del Commissariato di P.S. di Jesolo hanno notato il veicolo mentre, alla loro vista, compiva un’inversione di marcia in un punto dove la manovra non era consentita. Il comportamento ha indotto i poliziotti a fermare l’autovettura per un controllo più approfondito.



A bordo c’erano quattro persone, tutte risultate già gravate da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per possesso di armi. Tra i passeggeri gli investigatori hanno riconosciuto anche una donna che, poche ore prima, era stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per un furto in un negozio di prodotti cosmetici del Lido di Jesolo.



Nel corso degli accertamenti gli operatori hanno ispezionato il vano bagagli, rinvenendo diversi sacchi neri ricolmi di cosmetici di vario tipo. La merce recuperata è stata valutata oltre i 3.000 euro e posta sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti di rito.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo aveva preso l’auto a noleggio per gli spostamenti e si era stabilito temporaneamente in un campeggio di Marghera, luogo che è stato successivamente sottoposto a verifiche dalla Polizia. Anche dal controllo del campeggio sono emersi elementi utili alle indagini.



Il Settore Anticrimine del Commissariato ha inoltre analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La visione dei filmati ha permesso di collegare i quattro sospetti a una serie di episodi che, allo stato degli accertamenti, sarebbero riconducibili a furti messi a segno in quattro esercizi commerciali del territorio veneziano.



Per i reati di furto e ricettazione a carico dei quattro soggetti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, ha disposto nei loro confronti il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio, misura con cui si intende impedire il ritorno sul territorio.



