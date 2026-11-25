Un audio registrato nel 2007, emerrso ora, riporta un colloquio tra Alberto Stasi e suo padre Nicola sulle indagini svolte dal Ris di Parma per il delitto di Garlasco. Nella conversazione emergono preoccupazione e speranza: il padre chiede che gli accertamenti trovino al più presto elementi utili, il figlio esprime disperazione per la piega presa dalle indagini.

La registrazione, trasmessa lunedì 23 novembre dal programma Lo Stato delle Cose, risale al 23 agosto 2007, quando in casa Stasi era installata una cimice che captò il dialogo tra i due. Nei frammenti diffusi si sente Nicola ripetere il desiderio che gli esami forniscano risultati: “La nostra speranza è che trovino subito qualcosa da questa indagine”.



Nel dialogo il padre tenta di rassicurare il figlio. A un certo punto Nicola afferma: “Per me sei innocente”, mentre ricorda che i carabinieri del Ris avevano lavorato sulla scena del crimine per giorni. “Hanno lavorato per una settimana, in quella casa lì”, si sente dire nell’audio.

Alberto, allora ventiquattrenne, alterna frustrazione e rassegnazione. “Peggio di così non poteva andare”, dice in un passaggio; in un altro si definisce “la persona sbagliata al momento sbagliato nel luogo sbagliato”. Racconta di aver trovato la vittima e di essere rimasto in casa da solo: “L’ho vista per ultimo io, l’ho trovata io, ero a casa da solo. Non so, porca…”.



Lo scambio tocca anche il timore di un processo: “Se non trovano nient’altro vado a processo io”, afferma Alberto. Il padre replica che gli accertamenti proseguono e che, per quanto al momento gli elementi sembrino pesare contro di loro, l’indagine non è conclusa: “Fino ad adesso è tutto contro di noi ma Alberto, però, non hanno scoperto tutto. Non sono finite le indagini”. Conclude invitando il figlio a mantenere fiducia: “Bisogna avere un po’ fiducia, bisogna essere ottimisti”.



Il caso di Garlasco ha segnato la vita della famiglia Stasi. Alberto era stato arrestato il 24 settembre 2007 e rimesso in libertà quattro giorni dopo: la gip di Vigevano, Giulia Pravon, ritenne allora gli indizi raccolti insufficienti per mantenere la custodia cautelare.

Nicola Stasi è morto la sera di Natale del 2013 al Policlinico San Matteo di Pavia. Aveva 57 anni e si trovava ricoverato da alcune settimane nel reparto di Ematologia. In più occasioni aveva sostenuto l’innocenza del figlio durante i lunghi anni segnati dal processo.