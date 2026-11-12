Garlasco, Andrea Sempio davanti al giudice: fissata la data

Il Tribunale di Pavia ha fissato al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare per Andrea Sempio, l’uomo ultimamente coinvolto nel procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. La data è stata comunicata dalla presidente del tribunale, Enrica Bertolotto.

La fissazione dell’udienza arriva a pochi giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura, che sarà ora valutata dal giudice per l’udienza preliminare, Luigi Umberto Riganti. Sarà in quella sede che si deciderà se aprire il dibattimento vero e proprio.



Sempio aveva già commentato la notizia della richiesta di rinvio a giudizio durante la trasmissione Porta a Porta dell’11 novembre, dicendo: “Meno male che finalmente è arrivata, nulla che non ci aspettassimo. Speriamo di far tutto il più in fretta possibile”. I suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, si sono detti “fiduciosi” e hanno dichiarato che il loro assistito è “pronto ad affrontare anche questa fase del procedimento davanti al GUP” perché è “convinto che sarà dimostrata” la sua “innocenza”.

COSA SUCCEDE ORA

L’udienza preliminare è una fase procedurale cruciale ma non decisiva sul piano della colpevolezza: serve a verificare se gli elementi raccolti durante le indagini giustificano l’apertura del processo. Dopo la chiusura delle indagini e la richiesta del pubblico ministero, il GUP esamina atti, prove e memorie per stabilire se sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio.

La procedura può esaurirsi in una sola udienza oppure richiedere più sedute, a seconda della complessità degli atti e delle richieste delle parti. È inoltre possibile che il giudice disponga, nei casi ritenuti necessari, ulteriori accertamenti o integrazioni probatorie prima di prendere una decisione definitiva.

Alla camera di consiglio partecipano il pubblico ministero e la difesa; possono intervenire anche la parte civile e gli altri soggetti iscritti nel fascicolo. Per ragioni di garanzia, il GUP è diverso dal magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nello stesso procedimento.



Nel corso dell’udienza il pubblico ministero illustra i risultati delle indagini e argomenta le ragioni della richiesta di rinvio a giudizio. La difesa può controbattere, presentare memorie, sollevare questioni procedurali e chiedere il non luogo a procedere. È anche l’occasione in cui, se ne ricorrono i presupposti, si possono prospettare riti alternativi come il patteggiamento o il giudizio abbreviato, oppure chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.



La persona offesa dal reato ha la possibilità di costituirsi parte civile seguendo le modalità previste dal codice di procedura penale, al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti. Tutte queste opzioni e richieste vengono valutate nel perimetro dell’udienza preliminare.



Al termine dell’istruttoria davanti al GUP sono possibili due esiti principali: il giudice può pronunciare un non luogo a procedere, disponendo la chiusura del caso nella fase preliminare, oppure emettere il decreto che dispone il giudizio e fissare l’inizio del processo.