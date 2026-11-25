L’intervento al ginocchio destro segnala una pausa forzata nella stagione di Jannik Sinner e apre una fase decisiva per il suo futuro agonistico e il posizionamento nel ranking mondiale.

Dopo oltre quattro mesi di assenza e il peggioramento del problema alla bandelletta ileotibiale emerso dopo Wimbledon, il numero due del mondo si è affidato al chirurgo finlandese Lasse Lempainen. Non esiste ancora una data ufficiale per il rientro, ma la stampa specializzata indica uno stop di tre-quattro mesi con l’obiettivo della stagione europea sulla terra battuta.

Lo scenario più prudente ipotizza un ritorno tra fine marzo e aprile 2027, verosimilmente in occasione del Masters 1000 di Montecarlo o degli Internazionali d’Italia. Un recupero in questa finestra permetterebbe a Sinner di presentarsi alla stagione sulla terra con una classifica ancora di alto livello.

L’operazione non congela però la classifica ATP: il sistema si basa sui risultati raccolti nelle 52 settimane precedenti e, durante l’assenza, i punti conquistati nel 2026 usciranno progressivamente dal conteggio. Sinner è attualmente secondo nella graduatoria con 7.950 punti, dietro Alexander Zverev (10.350) e davanti a Carlos Alcaraz (7.600).

I primi punti a scadere saranno quelli ottenuti all’Australian Open, a Doha e soprattutto nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, entrambi vinti da Sinner nel 2026: complessivamente si tratta di circa 2.900 punti. Se il ritorno avverrà in primavera il bottino proiettato dovrebbe scendere a circa 5.000 punti, che porterebbero il tennista altoatesino tra la quarta e la quinta posizione mondiale, alle spalle di Zverev, Alcaraz e probabilmente Ben Shelton.

Un rinvio del rientro fino agli Internazionali d’Italia o al Roland Garros cambierebbe il quadro: con la scadenza dei punti guadagnati sui grandi tornei sulla terra nel 2026, il totale di Sinner potrebbe ridursi a circa 3.000 punti, con il rischio di uscire dalla Top 10. Uno stop ancora più lungo, fino all’estate, potrebbe addirittura farlo scivolare fuori dai primi venti del mondo.

Tra gli strumenti previsti dall’ATP c’è il cosiddetto ranking protetto, o “Entry Protection”, che consente l’accesso ai tabelloni principali senza passare dalle qualificazioni ma non restituisce la posizione precedente né garantisce la testa di serie. Per ottenerlo è necessario rimanere fermi almeno 26 settimane consecutive: per Sinner la soglia verrebbe raggiunta il 10 gennaio 2027, sei mesi dopo la finale di Wimbledon disputata il 12 luglio 2026. Il ranking protetto è calcolato sulla media delle posizioni occupate nei primi tre mesi dopo l’ultimo torneo e può essere usato per nove tornei nei nove mesi successivi al rientro.

Molti osservatori ritengono però che Sinner difficilmente avrà bisogno di ricorrere al ranking protetto: un ritorno in primavera lo manterrebbe stabilmente in Top 10 e gli garantirebbe l’accesso diretto ai principali eventi. Il vero obiettivo del suo staff rimane il recupero completo: forzare i tempi per gli Australian Open o per il Sunshine Double, secondo il gruppo di lavoro, avrebbe poco senso dopo mesi di problema fisico.

Sinner ha sintetizzato la scelta con parole lapidarie: “Per me il 2026 è finito”. La strategia ora punta a curare il ginocchio per tornare competitivo nella stagione sulla terra, preservando le possibilità di risalita nella classifica mondiale.