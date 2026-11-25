Nvidia è al centro di un intreccio che mette insieme tecnologia, finanza e geopolitica. Dalle sue linee di produzione escono il 90% dei processori grafici avanzati impiegati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, una risorsa considerata strategica.

La società sta sostenendo l’ecosistema AI con investimenti ingenti: 42 miliardi di dollari destinati ad aziende che utilizzano i suoi chip. Questa rete di partecipazioni alimenta sia la ricerca sia il mercato, rafforzando il primato tecnologico statunitense.

I legami finanziari però creano fragilità. Parte degli investitori finanzia imprese AI che realizzano data center, generando un circuito che si autoalimenta e che necessita di una crescita continua. Proprio per questo la possibile esplosione di una bolla AI è fonte di preoccupazione, e i cali in Borsa vengono letti con crescente nervosismo.

Nvidia ha anche un valore geopolitico evidente. L’azienda è entrata nelle dinamiche della politica estera: il suo ruolo è utilizzato nelle strategie di riavvicinamento fra Washington e Pechino promosse dall’amministrazione di Donald Trump. Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato, sostiene gli scambi con la Cina con l’obiettivo dichiarato di ostacolare lo sviluppo autonomo di processori cinesi. In questo quadro propone di allentare i controlli sulle esportazioni e di aprire ai gruppi cinesi l’accesso ai data center in Asia e in Europa.

Al centro della vicenda c’è anche una componente di incertezza personale e giudiziaria: Huang è tornato al comando dell’azienda ed è coinvolto in una spy story i cui contorni non sono ancora del tutto noti.

La crescente domanda di capacità di calcolo è vista come una risorsa cruciale del XXI secolo, ma la combinazione di investimenti incrociati, pressioni borsistiche e tensioni internazionali lascia il gigante dei chip in una posizione al tempo stesso dominante e vulnerabile.