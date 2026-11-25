Nelle ultime ore tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz dopo violente esplosioni attribuite all’urto con mine navali, secondo un rapporto dell’agenzia Fars che cita il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

Il comunicato riferisce che una delle navi è stata coinvolta al largo della costa meridionale e le altre due a est dello Stretto. Le imbarcazioni, afferma la fonte, erano sotto ampia copertura aerea e scortate da forze statunitensi, ma avrebbero comunque colpito delle mine e incendiato in seguito alle deflagrazioni.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre annunciato che le immagini delle esplosioni e degli incendi a bordo verranno diffuse nelle prossime ore.

Sul fronte diplomatico, Axios, citato da ANSA, ha