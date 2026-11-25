RaiNews ha reso disponibile la fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani in edicola martedì 24 novembre 2026.
La pagina, inserita nella sezione Rassegna stampa del sito Rai News 24, è segnalata con l’intestazione “Le Prime in edicola oggi 24/11/2026”. L’area web comprende inoltre collegamenti alle sezioni e ai contenuti tematici del portale.
Tra i “Temi Caldi” indicati nella stessa pagina si segnalano, tra gli altri, la guerra in Ucraina, la morte di Gianni De Gennaro, il tema della violenza sulle donne, gli allarmi bomba e la crisi del clima.
La fotorassegna è consultabile direttamente sul sito Rai News 24, all’interno del servizio dedicato alla rassegna stampa.