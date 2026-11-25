In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Polizia di Stato rinnova la campagna permanente “Questo non è amore”, promossa dalla Direzione centrale anticrimine. Le questure hanno pianificato numerosi eventi sul territorio per informare e sensibilizzare cittadini e cittadine.

La presenza nelle piazze, nelle strade, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione vuole offrire informazioni sulle tutele riconosciute alle vittime e favorire la denuncia in condizioni di sicurezza. L’edizione 2026 dell’opuscolo della campagna raccoglie segnali utili per intercettare precocemente la violenza, numeri di riferimento, diritti e facoltà delle vittime e aggiornamenti normativi.

Particolare rilievo è dedicato alle misure di prevenzione, con un focus sugli ammonimenti del Questore per atti persecutori e violenza domestica. All’opuscolo hanno contribuito, nella prefazione, la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e l’artista Noemi.

La campagna segnala anche l’App Youpol della Polizia di Stato: attraverso la piattaforma è possibile inviare segnalazioni multimediali alle sale operative delle questure su episodi di bullismo, cyberbullismo, spaccio e violenze domestiche o di genere. L’app non sostituisce il Numero unico di emergenza europeo 112 in caso di pericolo imminente, ma offre un ulteriore canale di contatto digitale per la vicinanza alla cittadinanza.

L’attività di prevenzione coinvolge anche gli autori delle violenze. In molte province le questure hanno siglato protocolli per la presa in carico dei destinatari degli ammonimenti da parte di centri specializzati, garantendo l’accesso gratuito a percorsi multidisciplinari volti a promuovere consapevolezza sul disvalore sociale e penale delle condotte.

Per ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria, la Polizia ha curato la realizzazione di locali idonei nelle questure e nei commissariati dove le donne possano essere accolte e ascoltate in condizioni confortevoli. Queste stanze di ascolto protetto sono nate anche grazie alla collaborazione con Soroptimist Italia.

Infine, la promozione di una cultura di genere passa attraverso accordi con organizzazioni della società civile per realizzare eventi pubblici, seminari e momenti formativi mirati a rilevare i “campanelli d’allarme” della violenza e a informare sugli strumenti di prevenzione e contrasto previsti dall’ordinamento.