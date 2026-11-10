Garlasco, in aula le accuse di diffamazione sul caso Poggi. L’Avv. Gallo vuole chiamare Sempio a testimoniare

Un confronto acceso è andato in scena in tribunale a Garlasco, dove i figli dell’avvocato Angelo Giarda hanno contestato pubblicamente le affermazioni rese dall’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ritenute potenzialmente diffamatorie. Al centro della disputa ci sono le parole pronunciate da Lovati lo scorso 13 marzo, quando avrebbe denunciato una presunta “macchinazione investigativa” attribuita allo studio che difese Alberto Stasi.

A presentare la querela civile sono stati Fabio ed Enrico Giarda. In aula, Fabio ha ricostruito al giudice la catena delle indagini difensive seguite dallo studio, spiegando perché le osservazioni di Lovati avrebbero colpito non solo la reputazione familiare ma anche l’onorabilità professionale del padre, “estraneo a qualsiasi attività illecita”, secondo quanto hanno sostenuto i due fratelli.



Fabio Giarda ha poi ripercorso le tappe delle indagini difensive condotte per riaprire il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Nel 2016 gli avvocati, avendo esaurito gli spunti nelle indagini già svolte, affidarono alla società investigativa Skp l’incarico di individuare nuovi elementi utili a sostenere una richiesta di revisione del processo.

Il dato ritenuto decisivo, ha ricordato Giarda, era il Dna rinvenuto sui margini ungueali della vittima: un profilo che allora risultava ignoto e che venne indicato come possibile chiave per esplorare piste alternative agli indizi raccolti in precedenza.



Per verificare una corrispondenza il team difensivo inviò alcuni reperti, raccolti in un centro commerciale dove Sempio aveva consumato un caffè, al consulente Fabbri, spedendoli in busta chiusa. Tra gli oggetti analizzati ci sarebbero stati una tazzina e un cucchiaino. Quando emergesse un sospetto di corrispondenza fra quel Dna e quello trovato sulle unghie di Chiara Poggi, i reperti vennero sottoposti al genetista Pasquale Linarello.



Secondo la ricostruzione fornita dai Giarda, la possibile identificazione del Dna rese inevitabile la segnalazione all’autorità giudiziaria: a quel punto lo studio presentò un esposto a Milano e le attività difensive si fermarono, nelle modalità e nei tempi che sono ora al vaglio del processo in corso per diffamazione.

Dopo l’esame di Fabio ha deposto anche Enrico Giarda. La vicenda proseguirà il 30 novembre, quando sono previste le audizioni dell’ex avvocato Massimo Lovati e di Luca Antonio Tartaglia, rappresentante dell’agenzia investigativa Skp. Se i tempi lo consentiranno, potrebbe essere sentito anche il genetista Linarello.



Dal fronte della difesa, l’avvocato Fabrizio Gallo — che assiste Lovati — è intervenuto in diretta durante la trasmissione Ore 11 il 9 novembre per commentare l’udienza. Gallo ha ribadito la richiesta difensiva di portare in aula Andrea Sempio, definendolo “personaggio centrale” della vicenda e sostenendo che la sua testimonianza sarebbe utile per chiarire i fatti.



Il legale ha poi elogiato l’operato di Lovati nel precedente difendere Sempio, sottolineando i risultati ottenuti nel passato processuale, e ha affermato che Sempio avrebbe potuto presentarsi spontaneamente per contribuire alle indagini. Gallo ha anche annunciato che la difesa intende presentare due email ritenute rilevanti: una inviata nel 2019 da Gian Gavino Sulas e un’altra del 2025 firmata da Ezio Denti, definendo questi documenti «molto interessanti» e destinati a suscitare dibattito in aula.

L’avvocato ha inoltre segnalato una lacuna nella lista dei testi presentata dall’accusa, che non includerebbe la presenza di Andrea Sempio, e ha preannunciato che illustrerà le missive e procederà al controesame dei testi ascoltati in mattinata, tra cui i figli di Angelo Giarda.



Nel corso della giornata sono stati sentiti in aula tanto il pubblico ministero quanto i legali, con domande incrociate che la difesa definisce propedeutiche a una “battaglia processuale” nella quale verranno valutate le dichiarazioni rese finora e i documenti che la difesa intende depositare.

La prossima udienza, nella quale sono attesi massime Lovati e Luca Antonio Tartaglia e nella quale potrebbe intervenire anche il genetista Pasquale Linarello, è fissata per il 30 novembre.