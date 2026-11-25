Due giorni di permesso retribuito in caso di morte dell’animale domestico e otto ore annue per assisterlo quando si ammala: è questa la misura inserita da Alleanza Verdi e Sinistra tra le proposte di modifica alla Manovra 2027. L’emendamento, che fa parte di circa 7.000 proposte alla legge di Bilancio, dovrà ottenere il via definitivo entro il 31 dicembre 2026.



La proposta introduce due nuovi istituti che si andrebbero ad aggiungere ai permessi già disciplinati dalla legge 53 del 2000, normativa che oggi riconosce il congedo retribuito esclusivamente per la morte di parenti stretti o affini entro il secondo grado.

Il testo presentato da Avs specifica anche requisiti di accesso: il cane o il gatto dovrebbero essere muniti di microchip e risultare registrati al Sinac o all’anagrafe regionale (che riporta il regolare proprietario) per poter dare diritto ai permessi previsti.



La scelta di inserire la norma dentro la legge di Bilancio recupera una strada politica già percorsa in Parlamento. Nell’estate del 2025 il deputato dei Verdi Devis Dori aveva depositato una proposta di legge che prevedeva fino a tre giorni di permesso per lutto in caso di morte dell’animale. Quel disegno di legge è stato assegnato alla commissione Lavoro della Camera e da oltre un anno il suo iter è fermo: per questo motivo il partito ha optato per l’emendamento alla Manovra.



L’introduzione di nuovi diritti comporterebbe, secondo fonti parlamentari, un impatto economico che ricadrebbe sulle imprese o sull’Inps. Misure analoghe, come l’istituzione della paternità obbligatoria insieme agli strumenti di maternità e congedi parentali, hanno richiesto anni prima di giungere all’approvazione definitiva, ricordano i promotori dell’emendamento.



Nel frattempo, chi convive con un animale malato non è del tutto privo di tutele. In assenza di una disciplina specifica, molti contratti collettivi prevedono forme di permesso retribuito che i lavoratori possono utilizzare anche per assistere il proprio cane o gatto. Secondo alcune interpretazioni, il datore non potrebbe rifiutare tali permessi se destinati alla cura dell’animale, purché rientrino nelle previsioni del contratto applicato.



A sostegno della possibilitò di assentarsi per motivi legati alla cura degli animali esistono precedenti giurisprudenziali. Un’analisi di Animal Law Italia segnala una pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto il diritto di una dipendente universitaria ad assentarsi per occuparsi del proprio animale domestico. Il rilievo giurisprudenziale viene richiamato come elemento utile a interpretare in senso estensivo le tutele già presenti nel sistema.



Sul versante penale, il quadro normativo impone obblighi di cura ai proprietari. L’articolo 727 del Codice penale sanziona chi tiene un animale in condizioni tali da cagionargli gravi sofferenze, anche per semplice negligenza. La legge Brambilla, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha aggiornato le pene: per chi viola quella norma sono previste misure che spaziano dall’arresto fino a un anno a un’ammenda compresa tra 5.000 e 10.000 euro.



La proposta di Alleanza Verdi e Sinistra resta ora pendente nell’alveo delle modifiche alla Manovra: se l’emendamento riceverà il via libera, le nuove norme potrebbero introdurre diritti rilevanti per i proprietari di cani e gatti registrati con microchip.