Un’ondata di furti in abitazione ha acceso il campanello d’allarme in Provincia di Treviso, classificata al decimo posto in Italia per numero di episodi. L’ultimo caso, avvenuto nel fine settimana a Cappella Maggiore, ha convinto gli amministratori locali a chiedere misure più incisive per la sicurezza dei cittadini.



Nel piccolo centro del Trevigiano sei abitazioni e un negozio sono stati svaligiati. I ladri si sono allontanati con contanti, preziosi e capi d’abbigliamento, lasciando famiglie e commercianti con il senso di vulnerabilità tipico di chi subisce una rapina in casa. L’episodio è stato segnalato dalle forze dell’ordine e ha scatenato forte preoccupazione tra i residenti.



A fronte dei ripetuti episodi, i sindaci della Marca hanno deciso di fare fronte comune. L’intenzione è presentarsi uniti nelle richieste alle istituzioni competenti, avanzando proposte concrete per migliorare il controllo del territorio. Non si tratta soltanto di un gesto simbolico: gli amministratori intendono sollevare il tema con maggiore forza rispetto alla singola amministrazione locale.



Dietro la crescita dei furti i primi responsabili individuati a livello locale non sono solo i criminali. Nel comunicato diffuso dagli enti territoriali si sottolinea come il sottodimensionamento degli organici della polizia locale contribuisca a una copertura insufficiente del territorio. La polizia municipale svolge infatti, insieme alle altre forze dell’ordine, un ruolo chiave nella prevenzione: controlli di prossimità, pattugliamenti serali e segnalazioni mirate possono incidere sulla capacità di tenere sotto controllo fenomeni criminali di questo tipo.



La preoccupazione dei sindaci rientra in un più ampio dibattito sulle risorse destinate alla sicurezza urbana. Molti comuni, soprattutto quelli di dimensioni minori, devono bilanciare la gestione ordinaria con richieste crescenti di intervento su sicurezza e vivibilità. Secondo quanto evidenziato dagli amministratori, la carenza di personale limita la capacità di attuare controlli continuativi e strategie di prevenzione sul territorio.



Nel tessuto sociale locale, gli effetti dei furti si misurano anche in termini di fiducia. Per le persone colpite, il danno materiale si accompagna spesso a un sentimento di insicurezza che può alterare la vita quotidiana: timore nel lasciare la casa vuota, maggiore attenzione a serrature e sistemi di allarme, e una crescente richiesta di intervento da parte delle istituzioni. Anche i commercianti seguono con apprensione l’evoluzione del fenomeno, specie quando un’attività viene presa di mira più volte.



Le amministrazioni comunali che intendono coordinarsi puntano a trasformare la protesta in proposte praticabili. A questo proposito, gli organi locali dovranno confrontarsi con prefetture, forze dell’ordine e, se necessario, con la Regione, per ottenere risorse o strumenti operativi adeguati. La necessità di azioni condivise è emersa con evidenza dopo gli ultimi fatti, quando anche quartieri e frazioni hanno chiesto più presenza sul territorio.



La Marca resta quindi sotto osservazione: il posizionamento al decimo posto nella graduatoria nazionale dei furti in abitazione è il dato che spinge amministratori e comunità a chiedere risposte rapide. Sul tavolo rimane la necessità di interventi concreti e coordinati per rafforzare il presidio del territorio e ridare fiducia ai cittadini.



A preoccupare, come ricordato dai sindaci, è soprattutto il sottodimensionamento degli organici della polizia locale, condizione che incide direttamente sulla capacità di controllo e prevenzione.