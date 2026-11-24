Francesco Schettino è rientrato a Meta di Sorrento e riprende attività professionale: il tribunale di Sorveglianza gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, e a breve inizierà un lavoro stabile presso un’agenzia che si occupa di consulenza e gestione di b&b, case vacanza e strutture ricettive nella penisola sorrentina.



L’ex comandante della Costa Concordia, 66 anni, è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato da Repubblica, la notizia è stata confermata dalla sua avvocata, Francesca Carnicelli, che ha citato le parole dell’assistito: «Non vedo l’ora di iniziare».



L’accordo con il tribunale di Sorveglianza prevede un impegno lavorativo giornaliero di otto ore. A questo si aggiungono quattro ore quotidiane dedicate ad attività di volontariato e di pubblica utilità, come disposto dai giudici nell’ambito dell’affidamento.



Il provvedimento stabilisce anche limiti alla mobilità: Schettino non può uscire di casa prima delle 7 del mattino e deve rientrare entro le 21. Condizioni che accompagnano il periodo di prova e il reinserimento nella comunità locale.



A Meta di Sorrento la notizia è arrivata tra attenzione e riservatezza. Un residente, incontrato vicino a uno dei punti panoramici della penisola, ha detto che da quando è tornato «non lo abbiamo visto, forse è dal fratello. Lasciatelo stare». Il luogo citato è una piazzetta affacciata sul mare dove, aggiunge lo stesso interlocutore, Schettino «veniva spesso qui a guardare il mare, adesso non più».



Il ruolo per cui è stato assunto riguarda la gestione di strutture ricettive: l’agenzia si occupa di consulenza, servizi e amministrazione per b&b, case vacanza e altre realtà turistiche nel territorio sorrentino. La formulazione del contratto a tempo indeterminato implica un rapporto di lavoro stabile, compatibile con le prescrizioni imposte dal tribunale.



L’affidamento in prova ai servizi sociali è un percorso che comporta obblighi e controlli, finalizzati al reinserimento. Nel caso di Schettino, il programma prevede il contemporaneo svolgimento di attività lavorative e prestazioni di pubblica utilità sotto la supervisione delle autorità competenti.



Il calendario previsto dal tribunale segna una scadenza alla quale sarà esaurita la pena: luglio 2030. Fino ad allora, le regole dell’affidamento resteranno in vigore e i tempi di lavoro e di attività sociale faranno parte delle prescrizioni imposte dall’ordinamento giudiziario.



Il rientro a casa a Meta di Sorrento e l’inizio dell’attività professionale segnano una fase pragmatica per Schettino, che ora dovrà attenersi alle condizioni disposte dai giudici e agli obblighi contrattuali stabiliti con l’agenzia. A luglio 2030 avrà espiato la pena.