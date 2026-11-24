Martellago ha fatto da cornice alla cerimonia con cui il CIP Veneto ha celebrato 47 campioni paralimpici di Venezia e provincia per i titoli nazionali conquistati nel 2025. L’appuntamento si è svolto lunedì 23 novembre nella Sala Barbiero della sede di Centro Marca Banca in piazza Vittoria.



La premiazione rientra nel road show regionale del Comitato italiano paralimpico che, in queste settimane, sta portando i riconoscimenti nelle diverse province venete. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali e sportivi locali e regionali.



Tra le autorità presenti figuravano il delegato provinciale CIP Venezia Pietro Martire, il sindaco di Martellago Andrea Saccarola, la consigliera delegata della Città Metropolitana Barbara Casarin, il prorettore dell’Università Ca’ Foscari Elti Cattaruzza, il rappresentante del CONI Venezia Ivano Sacchetto, il presidente del CIP Veneto Davide Giorgi e la consigliera regionale Laura Besio.



Il presidente Davide Giorgi ha sottolineato l’importanza di riconoscere i risultati ottenuti: ha evidenziato come la premiazione valorizzi il percorso degli atleti, l’impegno delle società sportive e il sostegno di famiglie e amici, e ha richiamato l’attenzione sulla funzione sociale dello sport come strumento di riabilitazione e inclusione, auspicando una collaborazione più stretta con le istituzioni per promuovere un cambiamento culturale.



La consegna dei riconoscimenti è stata organizzata per comune di residenza: i sindaci o loro delegati hanno donato una targa agli atleti e alle squadre. Di seguito l’elenco completo dei premiati, con società, disciplina e risultati di riferimento.

Venezia — squadre



– Black Lions Venezia ASD (Venezia FC) — Powerchair Football: titolo Campionato Italiano FIPPS Serie A1 (Lignano Sabbiadoro, 24/05/2025) e Coppa Italia Reamed Powerchair Football (Lignano Sabbiadoro, 29/03/2025).



– Polisportiva Terraglio SRL SSD (Black Lions Venezia) — Powerchair Hockey: Campionato Italiano FIPPS Serie A1 (Lignano Sabbiadoro, 31/05/2025) e Coppa Italia Reamed Powerchair Hockey (Lignano Sabbiadoro, 14/06/2025).



Venezia — atleti principali

– Antonini Mattia (Pol. Terraglio) — Nuoto: oro 50 m dorso II2, Campionato Italiano Nuoto FISDIR vasca corta, Loano, 21-23/11/2025.

– Beccari Alice (soc. SPES) — Ginnastica artistica: titolo alla trave II1 S IV livello, Campionati Italiani FISDIR, Rimini, 28-29/06/2025.

– Bennardo Stefano (Pol. Terraglio) — Nuoto: oro 100 m stile libero II1, Master, Campionato Italiano Nuoto FISDIR vasca corta, Loano.

– Carpenedo Alessio (Pol. Terraglio) — Nuoto: oro 100 m stile libero II1 Amatori e oro 200 m misti II1 Amatori, Loano.



– Clemente Christian (Club Sommozzatori Mestre) — Nuoto pinnato: oro 400 m pinne FS21 e oro 50 m apnea FS21, Campionato Italiano Paralimpico Assoluto FIPSAS, Lignano Sabbiadoro.

– Costantini Alvise (Club Sommozzatori Mestre) — Nuoto pinnato e apnea: doppio oro 50 m e 100 m pinne FS1 (Lignano) e oro dinamica senza attrezzi al Campionato Italiano Paralimpico Apnea Indoor FIPSAS, Torino.



– Donaggio Andrea (Sporting La Barena di Campalto ASD) — Paracanoa: oro K1 dir B maschile a squadre, Campionati Italiani Discesa Paracanoa, Sacile.

– Focardi Francesco (Sporting La Barena) — Paracanoa: oro K1 dir B maschile slalom, Campionati Italiani Slalom Paracanoa FICK, Sacile.



– Fort Cecilia (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K10 femminile, Campionati Italiani FIJLKAM, Ostia.

– Guzzon Marco (Veneto Special Sport) — Atletica: titolo nel disco II1 M, Campionato Italiano Agonistico FISDIR, Molfetta.

– Leggio Ilaria (Polisportiva Terraglio) — Nuoto: titolo 50 m dorso II1 F, Campionati Italiani Assoluti Nuoto FISDIR, Terni.

– Lupei Maria (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K21 F cadetti/esordienti, FIJLKAM, Ostia.

– Martini Daniele Dimitri (Polisportiva Terraglio) — Nuoto: oro 200 m stile libero II1 Senior, Loano.



– Molin Ziden (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K36 M cadetti/esordienti, FIJLKAM, Ostia.

– Renier Elisa (Sporting La Barena) — Paracanoa: più ori tra slalom e discesa (K1 dir B femminile slalom; K1 dir A femminile discesa) e titoli in K2 dir A femminile 200/500 m al Campionato Italiano Paracanoa.

– Rioda Gioele (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K35 M cadetti/esordienti, Ostia.

– Rodella Thomas (Gabbiano SSD) — Nuoto: titoli in 100 farfalla e 100 rana ai Campionati Italiani FINP.

– Saivezzo Mattia (Polisportiva Terraglio) — Nuoto: oro 50 m dorso II1 Junior, Loano.



– Samoshchenko Kateryna (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K30 F juniores/seniores/master (disabilità fisica carrozzina), Ostia.

– Yakymashko Federica (Polisportiva Terraglio) — Para-karate: oro K21 F juniores/seniores/master (disabilità intellettiva), Ostia.

– Zemello Marco (Sporting La Barena) — Paracanoa: oro K1 dir A maschile slalom, Sacile.

– Sisto Lorenzo (Polisportiva Terraglio) — Nuoto: oro 100 m dorso II2 Junior, Loano.



Premiati per altri comuni della provincia

– Annone Veneto: Foglia Alberto e Ndara Ngol Julien (Sporting La Barena) — oro in discesa e slalom Paracanoa, Sacile.

– Camponogara: Bidoia Marta (A.S.P.E.A. Padova) — multipli titoli nell’atletica indoor e agonistica FISDIR, Ancona e Molfetta.

– Cavallino Treporti: Zamengo Tibaldo (Asd Canoa Club San Donà) — oro K2 B1 Senior, Milano.

– Concordia Sagittaria: Dazzan Elia e Furlanis Daniele (Pinna Sub San Vito) — successi nel nuoto pinnato e apnea, Prato e Torino.



– Dolo: Meneghetti Elena (ASD Sport Atlante) — oro 10 km T12, Brescia.

– Martellago: Girotto Chiara (Club Sommozzatori Mestre) — ori in apnea e statica, Torino e Lignano.

– Mira: Boatto Aurora (Polisportiva Terraglio) — oro tennistavolo giovanile; Cipelli Francesca (Veneto Special Sport) e Roccotelli Carlotta (A.S.P.E.A.) — molteplici titoli di atletica.

– Noale: Cuogo Agnese (Sorriso Riviera) — ori nel salto in lungo e 800 m.

– Pianiga: Frosi Leonardo (Sporting La Barena) — ori Paracanoa; Mazzetto Elena (Sorriso Riviera) — oro marcia; Ruffato Giulia (Restart Sport Academy) — doppio oro handbike strada.



– Portogruaro: Nadalin Zanon Nadia (Cortina Energym) — oro Para Powerlifting cat. 86 kg.

– San Donà di Piave: Zancanaro Piergiorgio (ASD Padova Orienteering) — vincitore Campionato Italiano PreO PH.CH.

– San Michele al Tagliamento: Fantin Antonio (SSD Lazio Nuoto) — successi nei 50/400 stile e 50 farfalla, Napoli.

– Spinea: Carraro Alberto, Fiorin Aurora, Sorato Alice (Sporting La Barena; Sorriso Riviera) — titoli in paracanoa e atletica.

– Stra’: ASD Assindustria Sport ARL — titoli sprint e mezze distanze T38 ai Campionati FISPES indoor e assoluti.



Nel corso della manifestazione il presidente Davide Giorgi ha consegnato a Boscaro Lorenzo la Stella di Bronzo al merito sportivo paralimpico; nel suo curriculum, riportato oggi, figurano tra gli altri incarichi la presidenza del CNS Libertas Comitato regionale Veneto (2002-2025) e la direzione tecnica nazionale CNS Libertas (2021-2025).