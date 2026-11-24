A cinquant’anni dall’uscita nelle sale, Rocky diventa motivo di un omaggio che collega Italia e Stati Uniti e mette al centro la musica che ha segnato la saga. Il riconoscimento italiano va a Bill Conti, autore della colonna sonora che ha contribuito a definire l’identità emotiva del film, mentre in Italia prende corpo un progetto cinematografico e teatrale ispirato al mito del pugile.



La colonna sonora di Conti è da sempre considerata uno degli elementi fondamentali del successo di Rocky. Le melodie, dirette da un compositore italoamericano, hanno accompagnato la fatica, la paura e la speranza dei personaggi senza l’uso di parole. Per questo motivo l’omaggio al Maestro è stato concepito come un ponte culturale tra le due sponde dell’Atlantico.



A promuovere l’iniziativa è il regista Lorenzo Muscoso, che firma un tributo intitolato “Rocky: Last Round” e che porta la produzione di Dreamworld Pictures. Muscoso dichiara di essere cresciuto con il mito di Rocky; la passione per il film lo ha spinto a realizzare un lavoro che già nelle prime 24 ore dalla pubblicazione ha registrato migliaia di visualizzazioni.



“Rocky: Last Round” è stato presentato in ambito festivaliero, dove ha riscosso un’accoglienza positiva. La proposta immagina un nuovo capitolo della vita del pugile creato da Sylvester Stallone: al centro della trama c’è l’incontro tra Rocky e un giovane immigrato in difficoltà, che diventa il motivo per affrontare temi attuali come immigrazione, emarginazione e riscatto personale.



La scelta di affidare a un confronto intergenerazionale il cuore della storia consente al progetto di inserire la boxe nella categoria delle metafore. Nel racconto la disciplina pugilistica è strumento per rappresentare le sfide della vita quotidiana e la ricerca di una ragione per rialzarsi dopo una caduta. Temi tradizionali del mito di Rocky — dignità, perseveranza, valore umano — vengono così riproposti in una chiave che guarda al presente.



Il progetto mantiene una visione narrativa legata alla solidarietà: il rapporto tra il protagonista veterano e il giovane immigrato sviluppa una trama in cui il sostegno, la condivisione e le seconde possibilità emergono come risposte alla marginalità. È questa attenzione alla dimensione umana più che all’azione spettacolare a caratterizzare il tributo.



Accanto al cortometraggio o al film breve, “Rocky: Last Round” si amplia includendo un adattamento teatrale liberamente ispirato alla pellicola. La rielaborazione scenica si propone di esplorare i legami personali, la fragilità delle relazioni e il percorso di ricostruzione dopo ferite profonde, mettendo in scena il confronto con le proprie paure come leva per la crescita interiore.



Lo spettacolo teatrale vede la partecipazione di Jacopo Cavallaro, attore noto per ruoli in produzioni come Il capo dei capi, Come un delfino e Storia di Nilde. Nel passaggio dal film al palcoscenico, l’opera privilegia la dimensione emotiva e il racconto delle difficoltà quotidiane, piuttosto che una semplice replicazione del mito cinematografico.



L’iniziativa si inserisce in una più ampia celebrazione del cinquantesimo anniversario di Rocky, che vede anche omaggi internazionali, come quelli a Philadelphia, luogo simbolo della saga. In Italia il tributo a Bill Conti e il progetto firmato da Muscoso intendono ricordare il legame culturale e umano che ha reso la storia di Rocky un punto di riferimento transatlantico.



Il progetto comprende anche uno spettacolo teatrale liberamente ispirato a Rocky, con l’attore Jacopo Cavallaro.