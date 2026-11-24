Venerdì 4 dicembre, alle 17, la libreria Giunti al Punto di Dorsoduro ospiterà un incontro rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. L’autrice Federica Nardon presenterà il suo nuovo libro Le avventure di Luigi e Marino il coniglio, edito da LINEA edizioni.



Si tratta di un appuntamento pensato per bambini, con una proposta che unisce lettura e attività manuali. La presentazione sarà l’occasione per scoprire la storia e conoscere i protagonisti, due figure che accompagnano i lettori in un percorso ambientato nella città lagunare.



Il volume, descritto come una narrazione che mescola tenerezza e avventura, propone un piccolo viaggio a Venezia destinato al pubblico infantile. La trama mette al centro Luigi e Marino il coniglio, personaggi che guidano i giovani lettori attraverso scene e suggestioni legate alla città.



L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi per famiglie promossi dalle librerie cittadine nel periodo che precede le feste. Per i genitori rappresenta un’opportunità per avvicinare i bambini alla lettura in un contesto informale, tra pagine illustrate e momenti di ascolto condiviso.



La scelta della Giunti al Punto di Dorsoduro come sede non è casuale: la libreria si conferma luogo di incontro per presentazioni e laboratori dedicati ai più piccoli. L’indirizzo dell’appuntamento è Dorsoduro 877/d, nel cuore del sestiere che ospita musei e spazi culturali frequentati anche dalle famiglie.



A firmare il libro è LINEA edizioni, casa editrice che ha pubblicato il titolo; la presenza dell’autrice alla presentazione permetterà al pubblico di conoscere direttamente l’ideatrice della storia e di approfondire il progetto editoriale legato al volume.



Dopo la presentazione è previsto uno spazio laboratoriale: i bambini potranno partecipare a un’attività creativa curata in collaborazione con l’artista ELIART. L’arte e il gioco saranno messi al servizio della fantasia, con un laboratorio strutturato per coinvolgere i più giovani.



L’incontro è pensato soprattutto per le famiglie che desiderano inaugurare il periodo delle feste con un appuntamento culturale adatto ai bambini. La combinazione tra lettura e attività pratica punta a offrire un pomeriggio di scoperta e divertimento.



L’appuntamento con Federica Nardon e la presentazione de Le avventure di Luigi e Marino il coniglio è confermato per venerdì 4 dicembre alle ore 17 presso la libreria Giunti al Punto di Dorsoduro, seguito dal laboratorio creativo per bambini realizzato con l’artista ELIART, pensato per stimolare la fantasia e dare il via all’atmosfera delle feste in città.