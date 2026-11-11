Esce il 12 novembre “musica sottovoce”: il debutto del veneziano Vincenzo Della Puppa

Il progetto sottovoce, guidato dal veneziano Vincenzo Della Puppa, debutta il 12 novembre con musica sottovoce, un EP di otto tracce che racconta la città di Venezia e una rinascita personale.

Il lavoro, che dura 21 minuti e 35 secondi, esce per l’etichetta Mille Piccoli Cieli e sarà distribuito in Italia da Altafonte; la pubblicazione è curata dall’editore Sputnik Music Group.



Dietro il suono c’è una collaborazione stretta e familiare. La produzione artistica è affidata a Tobia Della Puppa, in arte novecento, già al lavoro con nomi come Rareș, Kalpa e Hån; le grafiche e le foto dell’artwork sono opera di Marcello Della Puppa. Vincenzo ha scelto di lasciare piena libertà creativa ai fratelli, rinunciando a indicazioni dettagliate e consegnando allo stesso tempo il progetto nelle mani della famiglia.



Musicalmente l’EP si muove in un territorio indie pop, con trame elettroniche rarefatte che si alternano a passaggi più giocosi. Al centro c’è il tema del ritrovarsi: guardarsi allo specchio, parlare con sé stessi e provare a capire quale direzione prendere. I testi percorrono momenti di smarrimento e di autoironia, concepiti per creare un dialogo intimo con l’ascoltatore e un senso di condivisione.



L’apertura è affidata a “sì”, brano in featuring con Rouge nato durante il precedente progetto artistico di Vincenzo; il pezzo segna il punto di partenza del cambiamento che attraversa l’EP. A seguire «chi come me», scelta come focus track per radio e playlist, che propone tonalità più cupe ma con una forte volontà di inclusione. Tra i brani già noti figura “rinascere a settembre” con Giuze, pubblicato a fine settembre, che segna il passaggio verso una nuova fase sonora, e “hey, it’s ok”, singolo di debutto che mette in primo piano l’autoironia come strumento per affrontare momenti difficili.



Altri pezzi toccano temi delicati: “estate” affronta gli attacchi di panico, “io” si presenta come un grido d’aiuto davanti allo specchio, mentre “caro me” è pensata come una lettera indirizzata al sé passato e a quello futuro con l’intento di trovare una via comune. Il disco si chiude con “bambino”, dedicata a Alice, figura di sostegno durante il periodo di trasformazione personale dell’artista; non una ballata d’amore convenzionale, ma un quadro di affetto adulto e riservato.



La genesi dell’EP affonda le radici in un periodo difficile per Vincenzo, in particolare nel 2025, quando la musica sembrava allontanarsi. La scelta di trasferirsi dall’entroterra all’isola di Venezia, avvenuta nell’aprile 2025, è raccontata dall’artista come elemento decisivo per ritrovare la vena creativa: i silenzi, gli spazi e la luce della città hanno offerto uno spazio di ripartenza. Nelle sue performance social Vincenzo canta spesso “sottovoce” tra calli e campi, evitando l’esibizione in primo piano per lasciare che sia la città a emergere come protagonista visiva.



I crediti dell’EP confermano le collaborazioni presenti nei brani: i testi sono firmati da Vincenzo Della Puppa con alcune eccezioni — “sì” è co-scritta con Luca Rosso; “rinascere a settembre” con Giusy Capasso; “caro me” con Davide Napoli; e quattro brani (“hey, it’s ok”, “estate”, “io”, “bambino”) condividono la firma con Tobia Della Puppa. Nelle musiche compaiono invece i nomi di Lorenzo Camilletti e Giusy Capasso in alcuni pezzi, mentre mix e mastering sono stati curati da Tobia (novecento).



Tracklist:

1. sì (feat. Rouge)

2. chi come me

3. rinascere a settembre (feat. Giuze)

4. hey, it’s ok

5. estate

6. io

7. caro me

8. bambino



l’EP musica sottovoce sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 novembre.