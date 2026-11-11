Allarme hacker: ora nel mirino acqua e gli elettrodomestici di casa

L’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa) ha messo in guardia: non sono più soltanto i dati a rischio, ma anche dispositivi domestici e servizi pubblici potrebbero subire attacchi con effetti concreti sulla vita quotidiana. L’allarme segue offensive informatiche che hanno compromesso centinaia di impianti di refrigerazione in alcuni supermercati.

A richiamare l’attenzione è stato il direttore esecutivo di Enisa, Juhan Lepassaar, che ha indicato router e elettrodomestici connessi come possibili bersagli.

I dispositivi collegati a internet e gestiti via app o cloud risultano particolarmente vulnerabili.

Nel mirino non ci sono soltanto lavatrici o frigoriferi intelligenti. Secondo il rapporto europeo presentato il 10 novembre 2026, le tecnologie industriali che governano reti idriche, centrali elettriche, ospedali e trasporti — le cosiddette Operational Technology e i sistemi di controllo ICS — possono essere attaccate con conseguenze operative rilevanti.

Un’intrusione in un acquedotto, per esempio, non significa necessariamente alterare la qualità dell’acqua potabile, ma può interrompere il monitoraggio, bloccare comunicazioni o compromettere la gestione delle pompe. Analogamente, un attacco a impianti elettrici può generare disservizi locali; nelle strutture sanitarie possono diventare indisponibili cartelle cliniche e servizi amministrativi; nei trasporti si rischiano ritardi o sospensioni.



Il problema tecnico è strutturale. Stefano Zanero, professore ordinario al Politecnico di Milano e esperto di cybersicurezza, sottolinea che molti impianti industriali sono progettati per funzionare per decenni e non sono facilmente aggiornabili. Questa obsolescenza, unita alla crescente sofisticazione di gruppi sostenuti da Stati, rende difficile per singole aziende difendersi efficacemente.



I numeri raccolti in Italia confermano la tendenza: il Csirt Italia, la squadra di risposta agli incidenti informatici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha rilevato nei primi nove mesi del 2026 3.271 attacchi, di cui 1.922 con impatto confermato. Per fare un confronto, nel 2025 gli incidenti registrati nell’intero anno erano stati 615.



Le tipologie di attacco segnalate coprono l’intero spettro: campagne di phishing per sottrarre credenziali, ransomware che bloccano sistemi in cambio di riscatti, e operazioni DDoS che rendono indisponibili siti e servizi. L’Agenzia ha inoltre identificato migliaia di sistemi esposti e ha inviato decine di migliaia di avvisi agli enti interessati.



Nel rapporto europeo emerge anche una dimensione geopolitica: la scelta degli obiettivi può mirare non solo a danni economici ma anche a effetti psicologici, ossia a minare la fiducia delle popolazioni nella capacità dello Stato di garantire servizi essenziali. Il documento cita l’interesse di potenze rivali nel colpire la stabilità economica e sociale dell’Europa.



Sul fronte nazionale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avvertito del rischio che azioni informatiche alimentino insicurezza e sfiducia, ma ha precisato che non sempre è possibile ricondurre automaticamente episodi diversi a una regia unica: criminalità, attivismo e operazioni sostenute da Stati possono adottare strumenti simili per scopi differenti.



Per i cittadini le autorità europee insistono su misure pratiche di prevenzione e resilienza. Tra i consigli: mantenere aggiornati router, smartphone ed elettrodomestici connessi; cambiare le password predefinite e non riutilizzare le stesse credenziali; attivare l’autenticazione a due fattori; disabilitare accessi remoti inutili; fare attenzione a messaggi e allegati sospetti.



Le raccomandazioni includono anche precauzioni pratiche in caso di interruzioni dei servizi: una scorta ridotta di acqua e alimenti a lunga conservazione, medicinali essenziali, una torcia, una batteria esterna e una modesta somma di contanti possono aiutare ad affrontare blackout o disservizi elettronici.



Le indicazioni di preparazione non riguardano esclusivamente attacchi informatici, ma valgono anche per blackout e calamità naturali. Gli esperti ricordano che l’obiettivo non è impedire ogni possibile attacco, bensì fare in modo che un incidente non si trasformi automaticamente nella paralisi di un servizio essenziale.