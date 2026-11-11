Esordio col botto per Errani e Paolini: rimonta alle WTA Finals e primo successo a Indian Wells

Esordio vincente per l’Italia alle WTA Finals in corso a Indian Wells. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato in rimonta la coppia favorita Katerina Siniakova–Taylor Townsend, imponendosi dopo tre set con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-8.

Le azzurre, campionesse olimpiche a Parigi 2024 e seconde teste di serie, hanno ceduto il primo parziale 4-6 ma hanno cambiato marcia nel secondo set, dominato 6-1, prima di controllare il match tie-break nei momenti decisivi.

«Abbiamo fatto un gran lavoro», ha commentato Paolini a fine incontro, sottolineando la soddisfazione per la prestazione. Errani ha spiegato che la coppia non aveva giocato al meglio nella prima parte del match, ma che restare concentrate, aggressive e determinate ha permesso loro di ribaltare la situazione.

Si tratta della prima vittoria contro la formazione ceco‑americana dopo le sconfitte subite a Indian Wells e Miami nelle precedenti occasioni in cui si sono affrontate le due coppie.

Nel Gruppo 2 l’altra partita della giornata ha visto Cristina Bucsa e Nicole Melichar‑Martinez superare Ellen Perez e Demi Schuurs per 6-0, 6-4, conquistando la vetta della classifica. Errani e Paolini occupano così la seconda posizione e torneranno in campo martedì 10 novembre proprio contro Bucsa e Melichar‑Martinez, incontro cruciale per la qualificazione alle semifinali.

Le due italiane si erano qualificate per le Finals per la terza volta consecutiva, ottenendo il pass nell’ultimo torneo utile grazie alla semifinale vinta a Tokyo contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Paolini aveva ricordato come la corsa alla qualificazione fosse rimasta in bilico fino all’ultimo.

Altri aggiornamenti dal torneo: Coco Gauff ha battuto Jessica Pegula 6-4, 6-7, 6-2 al debutto, mentre Linda Noskova ha vinto 6-2, 6-4 contro Marta Kostyuk. Kostyuk era entrata nel tabellone al posto di Elena Rybakina, costretta al forfait a causa di un’infezione virale; Rybakina ha chiuso il 2026 con 54 vittorie, 14 sconfitte e quattro titoli (Australian Open, Stoccarda, US Open e Ningbo) e ha comunque ricevuto il riconoscimento di numero 1 del mondo a fine anno.