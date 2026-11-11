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Esordio col botto per Errani e Paolini: rimonta alle WTA Finals e primo successo a Indian Wells

Errani e Paolini, olimpiche di Parigi 2024, vincono l’esordio alle WTA Finals di Indian Wells rimontando Siniakova-Townsend 4-6, 6-1, 10-8; sono seconde nel Gruppo 2.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Esordio vincente per l’Italia alle WTA Finals in corso a Indian Wells. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato in rimonta la coppia favorita Katerina Siniakova–Taylor Townsend, imponendosi dopo tre set con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-8.

Le azzurre, campionesse olimpiche a Parigi 2024 e seconde teste di serie, hanno ceduto il primo parziale 4-6 ma hanno cambiato marcia nel secondo set, dominato 6-1, prima di controllare il match tie-break nei momenti decisivi.

«Abbiamo fatto un gran lavoro», ha commentato Paolini a fine incontro, sottolineando la soddisfazione per la prestazione. Errani ha spiegato che la coppia non aveva giocato al meglio nella prima parte del match, ma che restare concentrate, aggressive e determinate ha permesso loro di ribaltare la situazione.

Si tratta della prima vittoria contro la formazione ceco‑americana dopo le sconfitte subite a Indian Wells e Miami nelle precedenti occasioni in cui si sono affrontate le due coppie.

Nel Gruppo 2 l’altra partita della giornata ha visto Cristina Bucsa e Nicole Melichar‑Martinez superare Ellen Perez e Demi Schuurs per 6-0, 6-4, conquistando la vetta della classifica. Errani e Paolini occupano così la seconda posizione e torneranno in campo martedì 10 novembre proprio contro Bucsa e Melichar‑Martinez, incontro cruciale per la qualificazione alle semifinali.

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Le due italiane si erano qualificate per le Finals per la terza volta consecutiva, ottenendo il pass nell’ultimo torneo utile grazie alla semifinale vinta a Tokyo contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Paolini aveva ricordato come la corsa alla qualificazione fosse rimasta in bilico fino all’ultimo.

Altri aggiornamenti dal torneo: Coco Gauff ha battuto Jessica Pegula 6-4, 6-7, 6-2 al debutto, mentre Linda Noskova ha vinto 6-2, 6-4 contro Marta Kostyuk. Kostyuk era entrata nel tabellone al posto di Elena Rybakina, costretta al forfait a causa di un’infezione virale; Rybakina ha chiuso il 2026 con 54 vittorie, 14 sconfitte e quattro titoli (Australian Open, Stoccarda, US Open e Ningbo) e ha comunque ricevuto il riconoscimento di numero 1 del mondo a fine anno.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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