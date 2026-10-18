Giorgia pubblica “G+1”: quattro inediti, quattro live e il nuovo singolo “Parafulmini”

Giorgia torna in libreria discografica con “G+1”, la nuova edizione dell’album “G” pubblicata oggi, 16 ottobre 2026. Il progetto aggiunge quattro brani inediti e quattro versioni dal vivo a un lavoro già certificato disco d’oro e partito dalla vetta delle classifiche.



La scelta di tornare sull’album arriva dopo un biennio di concerti che l’ha vista protagonista di oltre 40 date in Italia, con circa 290.000 biglietti venduti. Il tour si è chiuso di recente, contribuendo a consolidare l’attenzione sul repertorio contenuto in “G” e sulle nuove tracce presentate dall’artista.



“G+1” nasce da un approccio ricercato: Giorgia ha lavorato con autori e produttori nuovi rispetto al passato, rivedendo anche il proprio metodo di scrittura e partecipando in modo più diretto alla composizione dei pezzi. È lo stesso materiale del tour, raccolto nelle emozioni vissute a contatto con il pubblico, a ispirare i nuovi brani inclusi nella riedizione.



Il singolo di lancio è “Parafulmini”, firmato da Lorenzo Fragola e Mario Castiglione, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano parla dell’amore nelle sue sfumature più fragili e del tentativo di ritrovarsi dopo le cadute; il videoclip, firmato dal regista Simone Bozzelli, è disponibile online.



Accanto a “Parafulmini”, la riedizione propone altri tre inediti: “Siamo l’eccezione” (testo e musica a firma di Giorgia con Enrico Brun e Mario Castiglione), “Mare mosso” (Giorgia ed Elisa Mariotti, con Gianmarco Grande e Simone Privitera) e “Fatti così” (scritto e composto da Mario Castiglione e Federica Foscari). A questi si affiancano quattro versioni live estratte dall’esperienza dal vivo recente.



Nel contesto dell’album originale si trovano inoltre singoli che hanno ottenuto riscontri significativi. “La cura per me” è certificato doppio platino e ha superato i 180 milioni di stream a livello globale, risultando il secondo singolo più venduto del 2025. “Golpe” ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche Airplay Radio Generale, Airplay Radio Italiana e Airplay TV, segnando il più alto debutto femminile nella classifica radiofonica del 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna al #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale.



L’uscita di “G+1” si inserisce nel percorso trentennale dell’artista, che nel corso della carriera ha raggiunto quota 1,3 miliardi di stream complessivi. Il nuovo pacchetto discografico offre quindi sia inediti che interpretazioni live dei brani già noti, rivolgendosi al pubblico che ha seguito la cantante negli ultimi anni di concerti e nelle classifiche.



Di seguito la tracklist completa di “G+1”:

SIAMO L’ECCEZIONE; MARE MOSSO; PARAFULMINI; FATTI COSÌ; LA CURA PER ME; GOLPE; TRA LE LUNE E LE DUNE; CARILLON; CORPI CELESTI; PARADOSSALE; RIFARE TUTTO; SABBIE MOBILI; L’UNICA; ODIO CORRISPOSTO; NIENTE DI MALE; LA CURA PER ME feat BLANCO; PARADOSSALE (Live version); SABBIE MOBILI (Live version); CARILLON (Live version); COME SAPREI (Live version).



Il videoclip del singolo “Parafulmini”, diretto da Simone Bozzelli, è online.