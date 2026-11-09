Giulio Cecchettin: «Il dolore è il mio modo di stare vicino a Giulia. Ma possiamo cambiare il futuro»

Sala piena ieri sera, domenica 8 novembre 2026, all’Uci Cinemas di Marcon (Venezia) per la prima proiezione di Se domani non torno.

Il film parla di quanto accaduto alla famiglia di Giulia Cecchettin nei tragici momenti della sua scomparsa, affronta il tema del femminicidio e della violenza di genere, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e soprattutto stimolare una riflessione collettiva ed educativa.

Al termine della proiezione, il pubblico ha potuto ascoltare la testimonianza di Giulio Cecchettin, padre di Giulia, intervistato dalla giornalista Marta Perego in un incontro intenso e partecipato.

Cecchettin ha ripercorso il proprio cammino dopo il femminicidio della figlia, spiegando come sia riuscito, pur nel dolore, a trovare una ragione per andare avanti e trasformare una tragedia personale in un impegno concreto rivolto agli altri.

Al centro del suo racconto, soprattutto, i figli Davide ed Elena che si sono trovati a fare i conti con una perdita devastante.

«Ho avuto la fortuna di avere sotto gli occhi la testimonianza di Davide e di Elena e, in quanto padre, mi sentivo in dovere di garantire loro un futuro. Davide è diciasettenne, Elena poco più, li vedevo smarriti come lo ero io». Lasciarsi andare alla depressione, ha spiegato Cecchettin, sarebbe stata un’ulteriore difficoltà per i figli, «così come la rabbia verso Filippo, che mi avrebbe tolto qualsiasi energia. Sarei rimasto fermo in quel momento, non sarei riuscito a liberarmene».

Una scelta, quella di non lasciarsi paralizzare dalla rabbia, maturata anche grazie ai ragazzi. Cecchettin ha ricordato un momento particolarmente significativo, durante una gita insieme a loro, che viene raccontato anche nel film. Ed è poi tornato sulla necessità di concentrarsi su qualcosa di concreto, giorno dopo giorno.

«La razionalità mi ha fatto vedere in questi ragazzi il motivo per proseguire e lasciare da parte la rabbia, la collera, potermi concentrare su qualcosa di concreto, di reale, tutti i giorni, rientrare in possesso delle mie facoltà, riuscendo a pensare nuovamente, riuscendo anche in qualche modo a sorridere e, così facendo, è cambiato tutto. Riesci a scoprire di nuova fiducia nella vita, e così siamo ripartiti».

Un percorso condiviso, fatto di sostegno reciproco, abbracci e vicinanza. Senza nascondere che il dolore non scompare e continua ad accompagnare ogni giorno la vita di chi resta.

«Alle volte siamo stati il puntello l’uno degli altri, perché gli abbracci si sprecavano in quei momenti, ce n’erano tantissimi. Non dico che siamo riusciti a venirne fuori, perché il dolore ci accompagna tutti i giorni».

La bacheca con i pensieri per Giulia fuori dalla sala

Il passaggio più profondo della testimonianza riguarda proprio la distinzione tra dolore e sofferenza, due dimensioni che Gino Cecchettin ha imparato a riconoscere e ad affrontare in maniera diversa.

«Siamo riusciti a differenziare il dolore dalla sofferenza. Il dolore ormai lo vedo come un dono, è il mio modo di stare vicino a Giulia. La sofferenza è quando portiamo quel dolore nelle scelte di tutti i giorni, e quindi dire: “ma non è giusto, non doveva andare a finire così”».

Da qui il messaggio rivolto ai presenti: il passato non può essere cambiato, ma il futuro sì. E ciascuno, anche attraverso piccoli gesti, può contribuire a costruirne uno diverso.

«Non possiamo cambiare il passato, nessuno può cambiare il passato, quello che possiamo cambiare è il futuro, il futuro giorno per giorno. E da lì una consapevolezza: anche una piccola cosa che facciamo cambiare è nelle nostre facoltà».

Particolarmente significativo anche il momento dedicato alle domande del pubblico. Tra tutte, la domanda sui genitori di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia, a cui Gino Cecchettin ha risposto parlando di un percorso, ma anche invitando alla compassione verso di loro. Un richiamo di grande umanità, forte perché pronunciato proprio dal padre della vittima: la capacità di guardare oltre la rabbia e di riconoscere la sofferenza altrui, anche quando si è colpiti da una tragedia immensa.

Nel film non si parla solo di violenza contro le donne, ma anche di educazione, rispetto e responsabilità individuale. Si richiama l’importanza di utilizzare un linguaggio corretto, di riconoscere e contrastare gli stereotipi e i luoghi comuni che alimentano la cultura della sopraffazione e di mettere in discussione quei comportamenti e modelli culturali che affondano le radici nel patriarcato. Un percorso che passa dall’educazione e dalla consapevolezza: il cambiamento culturale deve cominciare nella vita quotidiana, nelle parole e nei gesti di ciascuno.

La serata è proseguita anche fuori dalle sale cinematografiche, dove alcune bacheche hanno raccolto i pensieri e i messaggi lasciati dai partecipanti: tanti post-it dedicati all’amore e al ricordo di Giulia. Parole semplici, riflessioni e testimonianze personali che hanno trasformato gli spazi del cinema in un luogo di condivisione e partecipazione.

Una serata di grande intensità, nella quale il ricordo di Giulia si è intrecciato con un messaggio di consapevolezza e responsabilità: il dolore resta, ma non deve impedire di costruire un futuro diverso.