L’Ue chiede ai cittadini di prepararsi all’emergenza: fare scorta di acqua, cibo e contanti per tre giorni

Bruxelles ha messo a punto un vademecum rivolto ai cittadini europei per affrontare emergenze di breve durata: lo scopo è riuscire a «resistere» per 72 ore con scorte di acqua, alimenti non deperibili, torce e denaro contante. Il documento è arrivato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e, secondo quanto riferito, è stato inoltrato alla Commissione Affari costituzionali della Camera dal ministro degli Affari Europei Tommaso Foti.



Il manuale porta la firma della commissaria europea Hadja Lahbib, titolare del dossier su Uguaglianza, Preparazione e Gestione delle Crisi. Le indicazioni non hanno valore vincolante per gli Stati membri, ma segnano un orientamento operativo della Commissione verso una maggiore consapevolezza civica sui rischi, dalle calamità naturali agli attacchi informatici.



La proposta fa parte di una strategia più ampia pubblicata nel marzo 2025, che affronta minacce naturali e provocate dall’uomo, incluse crisi ibride e problemi legati alla sicurezza informatica e militare. La strategia coinvolge diversi livelli di governo, il settore privato e la cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza collettiva.



Il pacchetto di consigli pratici suggerisce una campagna di informazione rivolta alla popolazione tramite pubblicità, iniziative nelle scuole e il coinvolgimento di figure pubbliche. La priorità indicata è la costituzione di scorte alimentari facilmente conservabili a temperatura ambiente e che richiedano poco o nessun uso di acqua e di calore per la preparazione.



Per l’acqua, il vademecum raccomanda riserve sufficienti per bere, preparare pasti molto semplici e soddisfare le esigenze base di igiene. Tra gli altri elementi ritenuti essenziali figurano farmaci e materiali di primo soccorso, prodotti per l’igiene personale, soluzioni per l’uso del gabinetto e strumenti per la gestione dei rifiuti domestici.



L’Unione raccomanda inoltre di tenere denaro contante, preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monete, per far fronte a interruzioni dei pagamenti elettronici. Tra gli oggetti da inserire nello zaino d’emergenza compaiono torce, radio a batterie e power bank per ricaricare telefoni: il documento suggerisce anche di considerare dispositivi di vecchio modello, nel caso gli smartphone risultassero vulnerabili ad attacchi informatici.



Il vademecum dedica attenzione anche agli animali da compagnia e propone la possibilità di individuare un «buddy» per la preparazione, ossia una persona con cui coordinarsi in caso di crisi.



L’iniziativa europea si inserisce in un contesto internazionale dove più governi hanno già diffuso linee guida analoghe. Il Regno Unito, con la campagna Be Ready, invita a preparare scorte per tre giorni senza elettricità, acqua o connessioni telefoniche; la lista include 9 litri d’acqua a persona, alimenti senza cottura, torcia, radio a batterie o a dinamo, medicinali e un power bank. Il governo britannico segnala anche l’utilità dei contanti e mantiene registri per individuare chi necessita di assistenza extra da parte di servizi energetici e idrici.



La Francia ha aggiornato il proprio piano Tous Responsables (2025, rivisto nel 2026), che tiene conto di possibili blackout e suggerisce di prevedere radio a pile, sei litri d’acqua a persona, medicinali con copie delle prescrizioni, contanti e chiavi di riserva. Nel sistema francese i prefetti hanno la responsabilità di coordinare soccorsi ed evacuazioni, mentre il modulo Pims riassume rischi, numeri utili e luoghi sicuri.



Negli Stati Uniti la strategia «Fortress America» punta a garantire la continuità operativa anche in caso di grandi attacchi alla rete civile, con cinque pilastri che vanno dall’indipendenza energetica alla protezione fisica e informatica delle installazioni, fino alla sicurezza delle comunicazioni satellitari e radio.



I Paesi Bassi hanno avviato la campagna Denk vooruit, che affronta scenari come un attacco informatico alle banche o sabotaggi alle infrastrutture digitali ed elettriche; tra novembre 2025 e gennaio 2026 oltre 8,5 milioni di famiglie olandesi hanno ricevuto un opuscolo per prepararsi a 72 ore senza servizi essenziali. Il documento consiglia di tenere 70 euro in contanti per adulto e 30 per bambino, 3 litri d’acqua al giorno per persona, una radio e power bank.



Anche la Svezia è intervenuta: il manuale In caso di crisi o di guerra, distribuito a oltre 5 milioni di famiglie nel novembre 2024, richiama l’attenzione su sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione e eventi climatici estremi e indica tra le provviste consigliate cibo, acqua, medicinali, radio a batterie e denaro contante. Per chi segue terapie continuative è raccomandata una riserva di medicinali di un mese.