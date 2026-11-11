5 x 1000
HomenotizieTG2 Italia Europa del 9 novembre 2026: edizione, staff e temi della...

TG2 Italia Europa del 9 novembre 2026: edizione, staff e temi della rubrica

TG2 Italia Europa del 09/11/2026, diretta da Antonio Preziosi e vicediretta da Alfonso Samengo. Rubrica su Midterm USA 2026, guerra in Ucraina e crisi climatica.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

L’edizione di TG2 Italia Europa trasmessa il 9 novembre 2026 (ore 10:00) è presentata come una rubrica del Tg2 che mette a fuoco i principali temi di attualità internazionale ed europei.

La redazione è guidata dal direttore Antonio Preziosi; il vicedirettore è Alfonso Samengo. L’organizzazione del programma comprende diverse aree tematiche dedicate a questioni di interesse pubblico.

Tra i temi segnalati nella pagina informativa figurano Il viaggio del Papa in America Latina, i Midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, la crisi del clima e il Tembaine Desert Rally.

La struttura editoriale della rubrica copre settori quali Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Viene inoltre richiamata l’attività delle redazioni regionali Tgr, con elenchi delle singole regioni coperte dal servizio giornalistico.

5 x 1000

Nella presentazione sono presenti riferimenti ai canali di contatto e diffusione: i consueti inviti a seguire la testata sui profili social indicati nella pagina.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE