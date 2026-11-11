Operaio viabile di Autostrade per l’Italia travolto e ucciso sull’A11 vicino al casello di Prato est

La notte scorsa un operaio viabile di Autostrade per l’Italia ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto sull’autostrada A11, all’altezza del casello di Prato est. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

La vittima, un uomo di 48 anni di origine senegalese, era al lavoro in un cantiere quando è stato travolto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto si è fermato dopo l’impatto ed è stato poi trasportato in ospedale in stato di shock. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, sia per la gestione del traffico sia per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La notizia è stata diffusa il 9 novembre 2026.