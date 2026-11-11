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Operaio viabile di Autostrade per l’Italia travolto e ucciso sull’A11 vicino al casello di Prato est

Un operaio viabile di Autostrade per l’Italia, 48enne di origine senegalese, è morto la notte scorsa dopo essere stato investito sull’A11 al casello di Prato est (Campi Bisenzio).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La notte scorsa un operaio viabile di Autostrade per l’Italia ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto sull’autostrada A11, all’altezza del casello di Prato est. L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze.

La vittima, un uomo di 48 anni di origine senegalese, era al lavoro in un cantiere quando è stato travolto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto si è fermato dopo l’impatto ed è stato poi trasportato in ospedale in stato di shock. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, sia per la gestione del traffico sia per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La notizia è stata diffusa il 9 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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