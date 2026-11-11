Rientrati ad Albano gli studenti del liceo Ugo Foscolo presenti a Cracovia durante l’attentato

Questa mattina sono rientrati ad Albano Laziale gli studenti del liceo Ugo Foscolo che sabato scorso si trovavano a Cracovia quando è avvenuto l’attentato nell’area di piazza del Mercato. Con loro sono tornati anche i docenti accompagnatori, segnati dalle ore di tensione seguite all’attacco.

Il professore Gianluca Prestipino, che accompagnava il gruppo, ha raccontato che in un primo momento gli studenti erano dispersi in più punti della città. Grazie alla collaborazione dell’ambasciata italiana, della console onoraria e delle forze di polizia polacche è stato però possibile radunare l’intero gruppo.

Una volta riuniti, studenti e insegnanti sono stati trasferiti in aree ritenute sicure. Secondo quanto riferito dal docente, il gruppo ha trascorso un periodo chiuso in diversi luoghi: prima in un centro commerciale sotterraneo e poi in un albergo vicino, per ragioni di prudenza.

Le misure di sicurezza adottate nelle ore successive all’attentato hanno anche modificato il programma del viaggio: il gruppo è rientrato in albergo solo in tarda serata e ha perso il volo previsto nella notte. Il ritorno in Italia è avvenuto oggi con un viaggio in pullman.

All’arrivo ad Albano Laziale, il sollievo ha prevalso sulla paura vissuta nelle ore dell’emergenza. Prestipino ha inoltre spiegato che nei prossimi giorni l’esperienza sarà discussa a scuola per permettere ai ragazzi di elaborare quanto accaduto e cercare di tornare gradualmente alla normalità.