37° anniversario della caduta del Muro di Berlino: le istituzioni italiane ricordano la svolta per la libertà

Nella ricorrenza del 37° anniversario della caduta del Muro di Berlino, le principali cariche istituzionali italiane hanno richiamato il valore storico dell’evento come svolta per l’Europa e la libertà.

La barriera, eretta nel 1961 dal regime di Walter Ulbricht, rimase a dividere la città per 28 anni. La svolta avvenne nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1989, quando il leader del partito comunista berlinese Günter Schabowsky annunciò: “Da stasera la frontiera è aperta”. Quell’annuncio avviò lo smantellamento del Muro, simbolo della Guerra fredda.

Il 9 novembre 2026 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato l’anniversario con un messaggio sui social. Meloni ha richiamato il Muro non solo come barriera di cemento, ma come espressione di un sistema che aveva negato libertà, dignità e diritto di scelta a milioni di persone, e ha sollecitato a custodire il valore della libertà e a trasmetterne la consapevolezza alle future generazioni. Ha inoltre ricordato le persone che persero la vita nel tentativo di oltrepassare il confine.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ribadito che la caduta del Muro rappresentò la fine dell’oppressione comunista e la vittoria della libertà e della democrazia per milioni di uomini e donne. Secondo La Russa, quel giorno segnò la caduta non soltanto di una barriera fisica, ma di un sistema fondato sulla repressione e sulla negazione dei diritti.

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha richiamato il significato storico della data, sottolineando come la caduta del Muro abbia permesso la riunificazione di famiglie e amici, accelerato il crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale e segnato l’inizio della fine del cosiddetto “secolo breve”. Per Fontana, ricordare la storia è indispensabile per comprendere il presente e difendere i valori democratici.