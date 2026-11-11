Sanità in piazza il 5 dicembre per difendere il Servizio Sanitario Nazionale

Medici, infermieri, tecnici e studenti del settore sanitario si ritroveranno a Roma il 5 dicembre per una manifestazione unitaria che vuole mettere al centro il futuro del Servizio sanitario nazionale. Il corteo partirà alle 15 da Piazza Vittorio Emanuele II e si concluderà in Via dei Fori Imperiali.

All’appello partecipano professionisti di diversi ambiti: medici e veterinari, infermieri e ostetriche, operatori delle professioni sanitarie, personale tecnico e amministrativo, specializzandi, studenti e ricercatori. Con loro sfileranno anche rappresentanze sindacali e associazioni professionali. Gli organizzatori sottolineano la natura inclusiva della mobilitazione: nessuna differenza di ruolo, categoria o sigla.



Le 27 sigle che aderiscono parlano di una necessità di tutela collettiva del Ssn. Secondo gli aderenti, il sistema è messo sotto tensione da anni di investimenti ritenuti insufficienti e da politiche che non valorizzano adeguatamente il lavoro di chi cura ogni giorno nei presidi ospedalieri, negli ambulatori e sul territorio.

Dietro la protesta ci sono dati operativi percepiti come concreti: liste d’attesa lunghe, carenza di personale e servizi territoriali fragili. Il risultato, denunciano le organizzazioni, è un peggioramento dell’accesso alle cure per i cittadini. Per questo motivo la mobilitazione punta a difendere il cosiddetto diritto alla cura, intendendolo non come concetto astratto ma come garanzia concreta di accesso ai servizi sanitari.



Il messaggio rivolto ai professionisti è di solidarietà: la mobilitazione vuole ribadire che chi lavora in sanità non è lasciato solo. Parallelamente viene ricordato che chi attende una prestazione non dovrebbe essere costretto a contare sulla sorte: per gli organizzatori la qualità e l’universalità dell’assistenza non possono dipendere dal reddito o dal codice di avviamento postale.



Sul fronte delle richieste formali, nelle ultime settimane si sono intensificate le prese di posizione mirate alla Legge di bilancio 2027. In audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha chiesto un aumento delle risorse destinato al Ssn pari a dieci miliardi di euro. Durante l’audizione è stato riconosciuto l’incremento previsto per il Fondo sanitario nazionale, ma è stato sottolineato che l’ammontare delle risorse non basta a dare giudizi sull’efficacia della manovra senza verificare quanti fondi saranno effettivamente disponibili per potenziare servizi, assumere personale e ridurre i tempi d’attesa.



Per dare una risposta strutturale alla crisi percepita, la Fnomceo ha messo sul tavolo un Piano in dieci punti che affronta temi chiave come le liste d’attesa, la carenza di personale e il rafforzamento della ricerca e della formazione. Tra le proposte figura anche l’istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà con l’obiettivo di contenere i divari territoriali nell’accesso alle cure.

Anche la Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi) ha assunto una posizione di forte allerta. I vertici chiedono di accelerare le riforme necessarie per il settore e di porre fine alla pratica delle autorizzazioni in deroga per esercitare la professione a chi ha titoli conseguiti all’estero.



La manifestazione del 5 dicembre è stata presentata come aperta a tutti i cittadini desiderosi di sostenere la sanità pubblica. L’iniziativa si propone di coniugare la difesa dei diritti di chi cura con quella di chi riceve cure, ribadendo la necessità di interventi immediati e di medio termine per rilanciare il Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono scendere in piazza per difendere la sanità pubblica.