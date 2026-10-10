Juli in testa alle radio: “Serenamente” con Bresh è il brano più trasmesso della settimana

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Il singolo Serenamente, firmato Juli insieme a Bresh e già certificato disco d’oro, è risultato il brano più trasmesso dalle radio nella settimana monitorata da EarOne. Il piazzamento conferma il momento di visibilità del produttore, che arriva dopo il successo del suo primo album Solito cinema, anch’esso certificato d’oro.



Serenamente mette a confronto due sensibilità diverse: la cifra pop di Juli e la scrittura più intima e cantautorale di Bresh. Il pezzo esplora episodi quotidiani e stati d’animo, puntando sull’accettazione del tempo necessario per andare avanti piuttosto che sulla ricerca affannata di risposte definitive.



Solito cinema è un progetto di dodici tracce che si regge sulle collaborazioni. Il disco è pensato come un ibrido di stili, dove voci e mondi differenti si intrecciano per costruire un’identità sonora omogenea. Il lavoro ha debuttato nelle posizioni di vertice delle classifiche di vendita e ha ottenuto la certificazione d’oro.



Alla lista di ospiti che compongono il disco si aggiungono nomi noti del panorama italiano. La tracklist completa di Solito cinema comprende:

– Voilà (con Fabio Concato)

– Che poi chissene frega (con Tommaso Paradiso)

– Passatempo (con Fulminacci)

– Serenamente (con Bresh)

– Maledizione (con Franco 126)

– L’ultima canzone (con Biagio Antonacci)

– Quelli come me (con Coez)

– Vertigine (strumentale)

– Brutta storia (unplugged) (con Emma e Elisa)

– Noi, disillusi (con Enrico Nigiotti)

– Qui piangono tutti (con Tredici Pietro)

– Cantilene (con Olly)



Dietro il nome d’arte Juli c’è Julien Boverod, produttore, autore e musicista nato nel 1998 ad Aosta e cresciuto artisticamente a Torino. Negli ultimi anni si è imposto come una presenza ricorrente nelle produzioni di riferimento: il suo percorso discografico conta 34 dischi di platino, 30 dischi d’oro e oltre un miliardo di stream a livello globale.



Il suo lavoro in studio parte dal 2018 con produzioni per Shade, Boro Boro e Oliver Green, per poi espandersi a collaborazioni con Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico e Baby K. A fine 2020 inizia un rapporto artistico stretto con Olly che porta alla produzione dell’album Il mondo gira, pubblicato a dicembre 2022, e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Polvere.



Nel 2024 Juli torna a Sanremo lavorando come autore, arrangiatore e produttore per Apnea di Emma e Il cielo non ci vuole interpretato da Fred De Palma. Nel suo catalogo recente figura anche la partecipazione come compositore e produttore del singolo multiplatino L’ultima poesia, firmato da Ultimo e Geolier.



A maggio 2024 Juli entra nel roster di EMI Records (Universal Music) e pubblica il singolo Ho voglia di te con Emma e Olly: il brano ha raggiunto 60 milioni di stream e ha ottenuto la certificazione di disco di platino. Verso la fine dello stesso anno esce il secondo album di Olly, Tutta vita, interamente co-scritto e prodotto da Juli; il disco debutta al primo posto della classifica FIMI ed è certificato disco di platino.



Nel 2025 arriva un altro risultato di rilievo: a Sanremo Juli firma come autore e produttore il brano vincitore del Festival, Balorda nostalgia, interpretato da Olly. Nel corso del 2026 la sua attività prosegue con uscite e repack, tra cui il brano Bella davvero, scritto da Ultimo e prodotto da Juli, e la pubblicazione di Tutta vita (sempre). Parallelamente, cura la direzione artistica del tour nei palasport di Olly.