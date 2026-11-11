La Nasa mette in mostra l’aumento delle temperature globali dal 1885 al 2025

Una visualizzazione realizzata dalla Nasa mette a confronto le temperature della Terra dal 1885 al 2025, evidenziando un trend di aumento nel periodo considerato. La segnalazione, ripresa da Reuters il 9 novembre 2026, presenta il materiale come una sorta di “macchina del tempo” che rende evidente l’evoluzione termica del pianeta.

Il filmato mostra come le variazioni di temperatura si siano accentuate nel tempo. Nel servizio si sottolinea inoltre il nesso tra questo riscaldamento e l’aumento di eventi meteorologici estremi: dalle inondazioni letali agli incendi, fenomeni che appaiono più intensi e più estremi rispetto al passato.

L’esempio visivo della Nasa è stato rilanciato come strumento per comprendere, in modo immediato, l’andamento climatico degli ultimi 140 anni e le conseguenze legate ai fenomeni estremi riportati nel servizio.