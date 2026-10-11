Tate McRae torna il 16 ottobre con il singolo “HOUSEWIFE”: video girato nel sud della Francia

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Tate McRae ha fissato al 16 ottobre l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato HOUSEWIFE, pubblicato da RCA Records/Sony Music. Il brano inaugura un nuovo capitolo della carriera dell’artista e sarà accompagnato da un video girato nel sud della Francia.



La cantante e ballerina ha anticipato il significato del pezzo durante un’intervista da Jimmy Fallon, spiegando che HOUSEWIFE parla di «una donna che non può essere ingabbiata». Sul filmato, la produzione ha scelto le ambientazioni della Costa Azzurra per completare la proposta visiva del singolo.



Il 2026 è stato finora un anno di rilievo per McRae. La giovane artista ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Pop Recording con il brano Just Keep Watching (From F1® The Movie). Nel corso dell’estate ha inoltre fatto i conti con la dimensione festival come headliner, esibendosi all’Osheaga di Montréal e al Lollapalooza di Chicago.



Durante la performance a Chicago, il finale di Sports Car — con un momento scenico caratterizzato dall’applicazione di pittura dorata — ha catturato l’attenzione dei social, contribuendo a rendere virale la sua esibizione.



Nel febbraio 2025 Tate McRae ha pubblicato il terzo album, So Close To What, che ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti e ha ottenuto la certificazione platino dalla RIAA. L’album è frutto di collaborazioni con autori e produttori come Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen e Julia Michaels, e include i singoli Revolving Door e It’s OK I’m OK, entrambe arrivate al vertice della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.



Il percorso discografico dell’artista di Calgary conta già numeri significativi: oltre 20,8 miliardi di stream complessivi in carriera. Tra i suoi brani più ascoltati c’è you broke me first, certificato cinque volte platino dalla RIAA e con oltre 2,5 miliardi di riproduzioni dal 2020.



Tate McRae ha inoltre consolidato una serie di riconoscimenti e apparizioni nelle classifiche e nelle testate internazionali. Tra i premi e le nomination si segnalano quelli ai JUNO Awards come artista dell’anno nel 2024 e 2025, cinque nomination ai Billboard Music Awards e tre candidature ai MTV VMA. È apparsa nelle liste Power of Young Hollywood di Variety e 21 Under 21 di Billboard per quattro anni consecutivi. Nel 2021 è stata inserita in Forbes 30 Under 30 come la musicista più giovane della lista, e più recentemente è stata protagonista della copertina globale di TIME100 Next.



Prima di So Close To What, McRae aveva pubblicato nel 2023 il suo secondo album THINK LATER, certificato platino e debutto al numero 4 della classifica album di Billboard; quell’album ha raccolto oltre 4,2 miliardi di streaming. Al suo interno figura anche il singolo greedy, certificato quattro volte platino e salito al primo posto nella classifica Billboard Global 200, nella Global Excl. US e nella classifica globale di Spotify.



La cantautrice ha lavorato con diversi nomi della scena pop e dance, tra i quali Regard & Troye Sivan, Khalid, Tiësto e Jeremy Zucker. Il suo primo album, i used to think i could fly (2022), aveva già mostrato la sua capacità di incidere a livello globale debuttando al primo posto nella Global Top Albums Debut Chart di Spotify.



A livello live, il Miss Possessive Arena Tour ha registrato il tutto esaurito per le 80 date programmate in Sud America, Europa, Regno Unito e Nord America. In Italia l’artista si è esibita in un’unica data a giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

Milano, 8 ottobre 2026