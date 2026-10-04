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“Digger”, il nuovo Tom Cruise: 3,4 milioni il primo giorno

“Digger” di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise incassa 3,4 milioni venerdì in 3.321 sale; stime weekend a 7,5 mln. Vince “Verity” con 15,1 milioni.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Tom Cruise è il Messia per Scientology
Tom Cruise

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La massiccia promozione intorno a Tom Cruise non è bastata a spingere oltre a un certo livello il pubblico: “Digger”, la commedia nera diretta da Alejandro González Iñárritu e distribuita da Warner Bros., ha incassato 3,4 milioni di dollari venerdì nelle sale nordamericane, piazzandosi al terzo posto.

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Secondo i dati riportati dalla stampa americana, il film ha esordito in 3.321 cinema; le stime per l’intero weekend si attestano intorno ai 7,5 milioni di dollari.

La campagna promozionale è stata ampia: Cruise è comparso sulla copertina di GQ, ha partecipato al podcast New Heights e ha fatto un’apparizione al Jennifer Hudson Show nel corso della quale ha riproposto i celebri passi di Risky Business nel cosiddetto “spirit tunnel”. L’operazione mirava a sottolineare il ritorno della star in un ruolo da protagonista lontano dall’azione e dai franchise, dopo molti anni.

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Le reazioni della critica e il passaparola si sono rivelati però tiepidi: il film ha registrato recensioni negative e un pubblico diviso. Cruise interpreta un potente magnate del petrolio la cui azienda provoca una catastrofe ambientale, elemento centrale della trama.

A complicare il debutto c’è la forte concorrenza: il thriller “Verity”, prodotto da Amazon MGM con Anne Hathaway, ha conquistato il primo posto venerdì con 15,1 milioni di dollari in 3.510 sale.

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Sul fronte dei costi, “Digger” era inizialmente stimato con un budget di 125 milioni di dollari; fonti citate da Variety indicano però che i ritardi di produzione avrebbero portato la spesa complessiva tra i 160 e i 180 milioni.

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Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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